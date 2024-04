Câinele lui Boris Johnson a umplut de purici reședința prim-miniștrilor britanici din Downing Street

Ministrul de finanțe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, spune că s-a luptat cu o problemă cu puricii pe Downing Street, de care Liz Truss se plânsese în noua sa carte. Truss a dezvăluit că „a petrecut câteva săptămâni având mâncărimi” când s-a mutat în reședința prim-miniștrilor în 2021.

Aceasta a dat vina pe câinele predecesorului ei, Boris Johnson, Dilyn. Vorbind de la Washington DC, Hunt a spus că a comandat covoare noi „având costuri mari” atunci când s-a mutat în apartament după ea.

Reședința premierului se află la numărul 10, însă, pentru că reședința din numărul 11 este mai spațioasă, fiecare prim-ministru, de la Tony Blair până acum, a optat pentru apartamentul mai mare. În calitate de ministru al finanțelor, Rishi Sunah a locuit și în apartamentul cu numărul 10, dar a rupt noua tradiție rămânând acolo când a devenit prim-ministru în 2022, așa că Jeremy Hunt s-a mutat la numărul 11.

În noua sa carte, Liz Truss a spus că apartamentul era „infestat cu purici” și că „întregul loc a trebuit stropit cu spray anti-paraziți”. Hunt pare să îi confirme spusele.

Acesta a declarat: „Locuiesc în apartamentul în care Liz Truss a locuit, iar Boris Johnson a locuit înaintea ei. Ea a stat acolo mai puțin de 50 de zile. Eu am locuit mai mult decât ea acolo, iar când am știut că mă voi muta acolo, am înlocuit toate covoarele pe cheltuiala mea - o cheltuială uriașă pentru că trebuia să fie realizată de o companie autorizată.” Mai mult, acesta a adăugat că: „Sunt încântat să spun că familia Hunt a scăpat de problema cu puricii”.

