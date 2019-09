Conversaţia integrală a lui Trump cu președintele Ucrainei, pentru care ar putea fi demis. „Aş vrea să ne faceţi o favoare”

Scandalul zile în Statele Unite, cel care ar putea să încheie prematur preşedinţia lui Donald Trump, este legat de încercările preşedintelui american de a îşi sabota principalul rival democrat din 2020, Joe Biden. Preşedintele SUA a încercat să găsească informaţii compromiţătoare la adresa contracandidatul său în Ucraina. Din acest motiv a vorbit cu recentul ales preşedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, la telefon şi i-a cerut acestuia să găsească astfel de informaţii. În timpul apelului telefonic, cei doi se laudă şi se felicită reciproc constant, îşi critică demnitarii din subordine în mod repetat şi vorbesc de o investigaţie în Ucraina asupra fiului lui Joe Biden. Este menţionată, de asemenea, de către Donald Trump, şi o companie pentru securitate cibernetică, care apare de mai mult ori în note de subsol ale Raportului Mueller.

Donald Trump: Felicitări pentru victoria grozavă. Cu toţii am privit de aici, din Statele Unite, aţi făcut o treabă extraordinară. Felul în care aţi reuşit să veniţi din spate când candidatura dumneavoastră nu fusese cotată cu prea multe şanse şi, totuşi, aţi reuşit să câştigaţi cu uşurinţă. Este o realizare extraordinară. Felicitări!

Volodimir Zelenski: Aveţi completă dreptate, domnule preşedinte. Am câştigat bine şi am muncit mult pentru această victorie. Am muncit mult şi trebuie să vă mărturisesc că am avut oportunitatea să învăţ mult de la dumneavoastră. Ne-am folosit de destul de multe dintre tehnicilie şi cunoaşterea dumneavoastră. Le-am folosit ca pe un exemplu pentru alegerile noastre şi este foarte adevărat că acestea au fost nişte alegeri speciale. Ne-am aflat într-o situaţie specială şi am putut să obţinem un rezultat special. Pot să vă spun următorul lucru: prima oară când m-aţi sunat a fost pentru a mă felicita pentru câştiga alegerilor prezidenţiale, iar a doua oară, acum, mă sunaţi când partidul meu a câştigat alegerile parlamentare. Cred că ar trebui să candidez mai des pentru a primi mai multe telefoane de la dumneavoastră şi pentru a vorbi ceva mai des la telefon.

Donald Trump (râde): Este o idee foarte bună. Cred că ţara dumneavoastră este foarte mulţumită de asta.

Volodimir Zelenski: Da, ca să fiu sincer, încercăm şi noi aici, în Ucraina, să „scurgem mlaştina” (n. red. - unul dintre sloganurile folosite de Donald Trump în timpul campaniei sale electorale din 2016 prin care încerca să-şi creeze imaginea de candidat anti-sistem). Am adus oameni noi în politică, nu vechii politicieni, nu politicienii obişnuiţi, pentru că vrem să avem un nou sistem şi un nou tip de formă de guvernare. Aţi fost un profesor grozav pentru noi în ceea ce priveşte acest lucru.

Donald Trump: E foarte frumos că spuneţi asta. Pot să spun că am făcut multe lucruri pentru Ucraina. Am depus mult efort şi am petrecut mult timp lucrând pentru Ucraina. Mult mai mult decât au făcut ţările europene care ar trebui să vă ajute mult mai mult decât o fac. Germania nu face aproape nimic pentru voi. Tot ce fac este să vorbească şi cred că ar trebui să le comunicaţi asta. Când am discutat cu Angela Merkel şi ea a vorbit despre Ucraina dar nu a făcut nimic. Multe dintre ţările europene sunt la fel şi cred că ar trebui să vedeţi asta. Statele Unite s-au purtat foarte bine cu Ucraina. Nu aş spune că şi reciproca e valabilă pentru că anumite lucruri se întâmplă care nu sunt bune, dar aş spune că Statele Unite s-au comportat foarte bine cu Ucraina.

Volodimir Zelenski: Da, aveţi completă dreptate. Nu doar 100% ci chiar 1000% şi pot să vă spun următorul lucru: Am discutat şi eu cu Angela Merkel şi m-am întâlnit cu ea. M-am întâlnit şi cu Macron şi i-am spus că nu fac atât de mult pe cât ar trebui în problema sancţiunilor. Nu pun în aplicare sancţiunile. Nu fac atât de multe lucruri pe cât ar trebui pentru Ucraina. Se pare că deşi, în mod logic, Uniunea Europeană ar trebui să fie cel mai important partener al nostru, Statele Unite sunt un partener mult mai important şi nu pot să vă fiu decât foarte recunoscător pentru faptul că Statele Unite fac atât de mult lucruri pentru Ucraina. Mult mai multe decât Uniunea Europeană, mai ales atunci când vorbim despre sancţiuni impuse Federaţiei Ruse. Aş vrea, de asemenea, să vă mulţumesc pentru sprijinul grozav în domeniul apărării. Suntem pregătiţi deja să continuăm să cooperăm şi pentru următorii paşi. În mod specific, suntem aproape pregătiţi să cumpărăm mai multe rachete Javelin de la Statele Unite.

Donald Trump: Aş vrea să ne faceţi o favoare, totuşi, pentru că ţara noastră a trecut prin multe şi Ucraina ştie multe în legătură cu asta. Aş vrea să aflaţi ce s-a întâmplat în legătură cu toate această situaţie cu Ucraina, unii spun Crowdstrike (n. red. - o firmă de securitate cibernetică menţionată de mai multe ori în Raportul Mueller)... Presupun că unul dintre oamenii bogaţi de la dumneavoastră din ţară... Serverul, unii spun că Ucraina îl are. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat cu toată situaţia. Cred că vă înconjuraţi cu aceleaşi persoane. Aş vrea ca Procurorul General să vă sune pe dumneavoastră sau pe oamenii dumneavoastră şi aş vrea să aflaţi despre ce e vorba. După cum aţi văzut ieri, prostiile s-au încheiat ieri cu o prestaţie foarte proastă din partea unui om pe nume Robert Mueller, o prestaţie incompetentă, dar mulţi spun că ea a început cu Ucraina. Orice aţi putea să faceţi în ceea ce priveşte această probleme, este foarte important să faceţi asta dacă e posibil.

Volodimir Zelenski: Da, este foarte important pentru mine tot ce aţi menţionat mai devreme. Pentru mine, ca preşedinte, este foarte important şi suntem deschişi pentru o cooperare viitoare. Suntem pregătiţi să deschidem o nouă filă a cooperării între Statele Unite şi Ucraina. Pentru acest scop, tocmai l-am rechemat pe ambasadorul nostru în Statele Unite şi îl voi înlocui cu un ambasador mult mai experimentat şi mai competent care va munci mult pentru a se asigura că ţările noastre se apropie. Aş vrea, de asemenea, să văd că a obţinut încrederea dumneavoastră şi că are relaţii personale cu dumneavoastră pentru ca noi să putem coopera şi mai bine. Vreau să vă spun personal că unul dintre asistenţii mei a discutat cu domnul Giuliani (n. red. - Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump) recent şi sperăm foarte mult că domnul Giuliani va putea să vină în Ucraina. Vreau doar să vă asigur încă o dată că noi toţi vă suntem prieteni. Mă voi asigura că mă înconjor doar de cei mai buni şi mai experimentaţi oameni. Vreau să vă spun şi că suntem prieteni. Suntem nişte prieteni foarte buni iar dumneavoastră, domnule preşedinte, aveţi un prieten în ţara noastră. Vă garantez ca preşedinte al Ucrainei că toate investigaţiile vor fi făcute în mod deschis şi cu prietenie. Vă pot asigura de asta.

Donald Trump: Asta e bine pentru că am auzit că aveţi un procuror care este foarte bune şi care a fost blocat, iar asta este foarte nedrept. Mulţi vorbesc despre asta, despre felul în care v-au blocat acel procuror foarte bun şi despre oamenii foarte răi implicaţi în asta. Domnul Giuliani este un om foarte respectat. A fost primarul New York-ului, un primar grozav, şi aş vrea să vă sune. O să îi cer să vă sune împreună cu Procurorul General. Rudy ştie foarte bine ce se întâmplă şi este un tip foarte capabil. Dacă aţi putea să discutaţi cu el ar fi grozav. Fostul ambasador (n. red. - al SUA în Ucraina) din Statele Unite, acea femeie, era o pacoste, şi cei cu care a avut relaţii în Ucraina erau la fel de rău, nu vreau decât să vă spun asta. Despre cealaltă problemă, se vorbeşte mult despre fiul lui Biden (n. red. - fostul vicepreşedinte al SUA din Administraţia Obama, Joe Biden), că Biden a oprit cercetatea şi că mulţi oameni vor să afle despre acest lucru, deci dacă aţi putea să faceţi ceva împreună cu Procurorul General, ar fi grozav. Biden a început să se laude că a oprit cercetările, deci dacă aţi putea să aflaţi mai multe. Mie îmi sună groaznic.

Volodimir Zelenski: Voiam să vă spun despre procuror. În primul rând, înţeleg şi ştiu mai multe despre această situaţie. Având în vedere că am câştigat majoritatea absolută în parlamentul nostru, următorul procuror general va fi 100% omul meu, candidatul meu, care va fi aprobat de parlament şi va intra în funcţie în septembrie. El va studia mai atent problema, inclusiv compania pe care aţi menţionat-o în această privinţă. Problema investigaţiei în acest caz este să ne asigurăm că promovăm din nou onestitatea. Ne vom ocupa de asta şi de investigaţia în acel caz. Pe lângă asta, aş vrea să vă rog, dacă aveţi mai multe informaţii pe care ni le puteţi da în ceea ce priveşte ambasadorul SUA, din câte îmi aduc amine numele ei este Ivanovich, pentru ca noi să putem administra justiţia în ţara noastră. Este foarte bine că mi-aţi spus că a fost un ambasador slab pentru că sunt de acord cu dumneavoastră 100%. Atitudinea ei faţă de mine a fost departe de a fi bună pentru că îl admira pe predecesorul meu şi era de partea lui. Nu m-a putut accepta ca preşedinte.

Donald Trump: Voi face în aşa fel ca ea să treacă prin nişte lucruri. O să îl rog pe domnul Giuliani să vă sune şi o să îl rog şi pe Procurorul General Barr să o facă şi o să aflăm tot ce se poate (n. red. - în legătură cu Joe Biden). Sunt sigur că veţi afla despre ce e vorba. Am auzit că procurorul a fost tratat foarte rău şi că este un procuror foarte drept aşa că vă urez succes în toate privinţele. Prevăd că economia ţării dumneavoastră va deveni din ce în ce mai bună. Aveţi multe active. E o ţară grozavă. Am mulţi prieteni ucraineni şi sunt oameni incredibili.

Volodimir Zelenski: Vreau să vă spun că şi eu am câţiva prieteni ucraineni stabiliţi în Statele Unite. În fapt, ultima oară când am venit în Statele Unite am stat în New York, în apropiere de Central Park. Am stat la Trump Tower. Voi discuta cu ei şi sper să îi văd din nou în viitor. Vreau, de asemenea, să vă mulţumesc pentru invitaţia în Statele Unite, la Washington DC. Pe de altă parte, vreau să vă asigur că vom fi foarte serioşi în ceea ce priveşte cazul despre care mi-aţi vorbit şi vom lucra la acea investigaţie. În ceea ce priveşte economia, există un potenţial imens pentru ţările noastre, iar unul dintre lucrurile foarte importante pentru Ucraina este independenţa energetică. Cred că putem coopera foarte bine cu Statele United pe independenţa energetică. Cumpărăm petrol american şi sunt foarte încrezător în ceea ce priveşte întâlnirea noastră. Vom avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi să discutăm aceste lucruri şi să ne cunoaştem mai bine. Vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră.

Donald Trump: Foarte bine, mulţumesc foarte mult şi apreciez. O să le spun lui Rudy şi lui Barr să vă sune. Mulţumesc. Oricând veţi vrea să veniţi la Casa Albă, nu ezitaţi să sunaţi. Să ne daţi o dată şi o vom rezolva. Abia aştept să vă văd.

Volodimir Zelenski: Mulţumesc foarte mult. Aş fi bucuros să vin şi să vă cunosc personal şi să vă cunosc mai bine. Abia aştept să ne vedem şi aş vrea să vă invit şi eu să vizitaţi Ucraina. Să veniţi în Kiev, un oraş foarte frumos. Avem o ţară frumoasă care abia aşteaptă să vă găzduiască. Pe de altă parte, cred că pe 1 septembrie voi fi în Polonia şi sper că ne vom putea întâlni acolo. Apoi, ar fi o idee bună ca dumneavoastră să veniţi în Ucraina. Putem fie să luăm avionul meu şi să mergem în Ucraina sau să luăm avionul dumneavoastră, care este probabil mai bun decât al meu.

Donald Trump: Ok, vom găsim o soluţie. Abia aştept să vă văd în Washington şi poate şi în Polonia pentru că şi noi cred că vom fi acolo.

Volodimir Zelenski: Mulţumesc mult, domnul preşedinte.

Donald Trump: Felicitări pentru treaba grozavă pe care aţi făcut-o. Întreaga lume vă priveşte.

Volodimir Zelenski: Mulţumesc, domnule preşedinte! La revedere!