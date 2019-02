Trump l-a întrebat pe Kim Jong-un despre cazul înfiorător al lui Otto Warmbier. Ce i-ar fi spus dictatorul de la Phenian

Președintele american Donald Trump a insistat că liderul nord-coreean Kim Jong-un nu a știut despre cazul studentului Otto Warmbier, care a fost trimis înapoi în SUA în stare vegetativă și a murit la scurt timp după ce a ajuns acasă, scrie BBC News.

Părinții lui Otto Warmbier cred că fiul lor a fost torturat și aproape ucis după ce a fost condamnat la închisoare în Coreeea de Nord, pentru că ar fi furat dintr-un hotel un poster cu liderul de la Phenian.

Înaintea summit-ului din Vietnam, părinții lui Warmbier au făcut un apel la președintele american pentru a afla mai multe despre soarta studentului american în închisoarea nord-coreeană.

Trump a afirmat însă că liderului nord-coreean îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar că nu a fost implicat în ce i s-a întâmplat lui Otto Warmbier.

„Am vorbit despre asta. Chiar nu cred că era în interesul lui deloc...ce s-a întâmplat este oribil. Chiar cred că i s-a întâmplat ceva rău, dar nu cred că el (n.r. Kim Jong-un) a știut ceva despre asta. Am adus prizonieri înapoi, am adus ostatici înapoi...Otto a venit înapoi acasă într-o stare despre care nici nu putem discuta. Ceilalți s-au întors cu bine. Am vorbit despre asta și nu cred că el (Kim Jong-un) ar fi permis să se întâmple ce s-a întâmplat. Închisorile sunt dure, sunt locuri rele, unde se întâmplă lucruri rele. Lui Kim Jong-un i-a părut rău, cunoștea foarte bine cazul. În acele închisori, lagăre, ai foarte mulți oameni închiși. Mi-a spus că nu știa nimic despre asta, îl cred pe cuvânt”, a declarat Donald Trump.

Citește și:

Etichete:

,

,

,

,