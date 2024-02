Toți ochii sunt astăzi pe Republica Moldova. În mai putin de două ore așteptam un anunț din Transnistria. La ora 11.00 se reunește congresul de la Tiraspol. Chiar dacă au fost zvonuri că ar putea fi cerută alipirea la Rusia, oficialii din Republica Moldova si din Ucraina au spus că nu va fi cerută independența. Ar fi vorba doar despre o mișcare de propagandă a Moscovei. Tensiunea este uriașă, așa că autoritățile moldovene fac apel la calm. Care este atmosfera în Republica Moldova și ce ar însemna o astfel de mișcare pentru securitatea regiunii, inclusiv a României, ne explică trimisul special la Chișinău, Alexandru Rotaru.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Cum vede Parlamentul de la Chișinău ceea ce se întâmplă în Transnistria?

Radu Marian, președinte Comisie Economie în Parlamentul Rep. Moldova: Noi credem că acest eveniment este un fel de operațiune informațională și cel mai probabil vine ca reacție la deciziile noastre curajoase de a continua integrarea economică a regiunii transnistriene cu teritoriul Rep. Moldova.

Alexandru Rotaru: Este acesta un element al războului hibrid?

Radu Marian: Putem să îl numim și așa. Este o campanie informațională, cumva să încerce să pună presiune pe unele decizii pe care noi le-am luat în legătură cu anumite taxe vamale.

Alexandru Rotaru: Mosocova a declarat, în nenumărate rânduri, că acțiunile Moldovei sunt ostile și că Rep. Moldova va plăti. La ce fel de plată se referă Rusia?

Radu Marian: Obiectivul nostru este să integrăm economic regiunea transnistriană. Deja peste 70% din exoporturile acestei regiuni merg spre UE, agenții economici activează în baza permisiunilor care vin de la Chișinău și noi am introdus această taxă vamală ca să fie același nivel pentru agenții economici din Rep. Moldova.

Alexandru Rotaru: Am văzut acțiunile din Transnistria și ne întrebăm dacă vă gândiți la o posibilitatea de escaladare.

Radu Marian: Nu există nicio încercare de escaladare, nici din partea noastră, nici din partea Tiraspolului. Eu înțeleg că ei sunt supărați, e un fel de retorică politică pe care o folosesc, dar noi optăm pentru un dialog pașnic.

Alexandru Rotaru: Ce ar putea să se întâmple astăzi la acest congres?

Radu Marian: Nu știm, nu cunoaștem. Intuiesc că va fi despre aceste taxe vamale și vor veni cu anumite declarații. Obiectivul nostru rămâne să reintegrăm economic Tranistria, chiar dacă vom primi anumite taxe în plus la bugetul de stat.

Alexandru Rotaru: Ce înseamnă pentru Republica Moldova conflicul din Ucraina, după doi ani de la declanșarea acestuia și care este riscul real?

Radu Marian: Siguranța și securitatea noastră depinde de ceea ce se întâmplă în craina,lucruri pe care noi nu le putem controla. Partea bună este că nu avem acum un pericol militar din partea Rusiei, dar partea rusă aplică un război hibrid, șantaj energetic, război informațional și subminarea obiectivului nostru de integrare europeană. Cu asta ne luptăm acum, cu încercările unor grupări criminale de a destabiliza situația.

Alexandru Rotaru: Igor Grosu vorbea despre încercările de destabilizare ale Moscovei la Chișinău. Credeți că anul acesta, un an electoral, va fi un an sub imperiul tentativelor de destabilizare ale Moscovei?

Radu Marian Sigur că încercările Moscovei de a destabiliza se vor intesifica. Noi știm că majoritatea cetățenilor vor pace și aderarea la UE și vom face tot posibilul pentru a nu permite această destabilizare din partea Kremlinului.

