Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare, cel care s-a ocupat de problema separatismului transnistrean în guvernul Republicii Moldova, a spus, pentru Digi24, că interesele financiare ale regimului de la Tiraspol, șefii companiei Șerif, care controlează marea parte a economiei de acolo, primează în fața intereselor Rusiei de a destabiliza relația dintre regiunea separatistă Transnistria și Guvernul Republicii Moldova de la Chișinău, în contextul organizării celui de-al VII-lea Congres al regiunii separatiste și transmiterea unei posibile cereri de unire cu Moscova, care să fie acceptată de Kremlin în ziua următoare.

„Motivul oficial anunțat al acestui Congres este discutarea măsurile economice impuse de Republica Moldova, anume anularea scutirilor pentru taxe de import de mărfuri în regiunea transnistreană, o măsură care nu afectează fundamental economia regiunii, pentru că avem cu principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova acorduri de liber schimb. E vorba de UE, CSI, Turcia, în primul rând. Motivele sunt politice totuși, în pofida celor anunțate.

Retorica Kremlinului în raport cu Republica Moldova nu s-a schimbat în ultimele săptămâni, luni sau chiar ani. Totodată, Moscova n-a spus un cuvânt despre acest așa-numit Congres, lucru care probează că nu este o inițiativă a Moscovei, așa cum se vrea să fie prezentat la Tiraspol. Dacă cu adevărat ar fi fost inițiativa Moscovei, Congresul ar fi avut loc săptămâna trecută, ca să dea ceva timp Kremlinului ca și cum să discute și să ia decizii în legătură cu eventuale apeluri, declarații adoptate de Congres, pentru că Vladimir Putin nu vrea ca un pompier să facă un apel mâine pentru deputații ruși, care ar urma să fie aprobat apoi astăzi”.

Regiunea separatistă are un referendum încă din 2006 în care își proclamă independența și dorința de alipire la Federația Rusă. Fostul oficial de stat moldovean spune că „s-a cam întins discutarea acestei decizii”.

„Vorbim de 18 ani, timp în care Moscova nu a mai răspuns acelui apel. Bineînțeles că acum contextul politic este total diferit dar vă amintiți că au fost câteva zile la mijloc între apelurile regiunilor din Donbas și decizia anunțată de recunoaștere a lor. La mijloc a mai fost o ședință deschisă a Consiliului de Securitate la Camere... E vorba despre păstrarea anumitor aparențe, lucru pe care nu-l vedem în situația dată”, a mai spus Flenchea.

Acesta afirmă că orice schimbare dramatică în Transnistria ar însemna sfârșitul paradisului fiscal pe care și l-au creat liderii economiei de acolo, interesul financiar fiind prioritar pentru aceștia în raport cu interesele de destabilizare ale Moscovei.

„Regimul de la Tiraspol, decidenții adevărați – vorbim despre patronii companiei Șerif, care controlează tot în regiunea transnistreană – nu sunt actori interesați de schimbări radicale geopolitice în această zonă a Europei. Ce vor ei este păstrarea status-quo-ului, un conflict nerezolvat din care ei să facă bani mari prin contrabandă, din acel gaz rusesc pentru care nu plătesc.

Orice schimbare dramatică ar însemna sfârșitul paradisului fiscal pe care și l-au creat”, susține Alexandru Flenchea.

„Întrebarea principală este când și dacă Moscova va considera că este pusă în situația în care să intervină și să se impună inclusiv prin șantaj militar, agenții de la Tiraspol să intervină pentru o eventuală destabilizare. Dar Tiraspolul nu ar fi un aliat benevol unor asemenea eforturi”, precizează fostul vicepremier.

El mai spune că capacitatea de luptă a contingentului militar rus în stânga Nistrului este apropiat de zero. „Deci, la scara războiului actual din Ucraina, vorbim de 1.500 de militari, dintre care doar 70 de ofițeri sunt din Federația Rusă, restul sunt localnici cu pașapoarte rusești dar și cu pașapoarte moldovenești și cu zero motivație de a lupta pentru Federația Rusă - pentru ei e doar un job, în condițiile economiei precare, unul bine plătit - și dotați cu echipamente din anii ’60-’70, deci zero pregătiri pentru un război, zero capabilitate militară. De fapt vorbim despre o prezență militară simbolică care era suficientă pentru a ține Moldova ancorată de Rusia în condiții de pace, nu și în condiții de război”, a mai declarat Flenchea.

Într-un scenariu dramatic, spune Alexandru Flenchea, Republica Moldova va trebui să ceară ajutorul tuturor aliaților și partenerilor săi.

„Dar a mai fost o declarație ieri a așa-zisului președinte al legislativului de la Tiraspol, care a negat oficial că s-ar pune la cale un apel la Moscova de recunoaștere sau de anexare de către Federația Rusă, pentru că, la fel ca și noi aici pe malul drept al Nistrului, dar și cei de pe malul stâng, sunt speriați de război și cu siguranță nu vor schimbări geopolitice în această zonă”, susține acesta.

Fostul oficial din Guvernul de la Chișinău spune că este „indiscutabilă” capacitatea militară a Kievului de a elimina rapid eventuale forțe destabilizatoare din Tiraspol. „S-ar întâmpla în decurs de ore, nu zile. Dar din punct de vedere politic cred că suntem foarte departe de un asemenea scenariu în actuala dinamică a războiului”, mai afirmă el.

„În cazul țării noastre, Federația Rusă a fost mereu prezentă în campanie electorală. Vizibil sau invizibil s-a implicat în toate scrutinele fără excepție, nu va fi excepție nici anul acesta, unul greu pentru toți”, a explicat marți Alexandru Flenchea pentru Digi24, de la Chișinău.

