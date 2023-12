Cresc tensiunile între Volodimir Zelenski și șeful armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, care îl critică deschis pe președinte

Valeri Zalujnîi, generalul aflat la comanda armatei ucrainene, a avut luni cele mai critice declaraţii publice de până acum la adresa preşedintelui Volodimir Zelenski, referindu-se la deciziile acestuia de demitere a şefilor birourilor regionale de recrutare militară, în condiţiile în care tensiunile dintre cei doi sunt tot mai evidente în ultimul timp, informează Reuters, preluată de news.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a demis pe toţi şefii birourilor regionale de recrutare militară din Ucraina în luna august, în cadrul unei campanii de combatere a corupţiei. El a declarat atunci că o investigaţie de stat a scos la iveală abuzuri ale oficialilor din aceste centre, de la îmbogăţirea ilegală până la transportarea peste graniţă a bărbaţilor eligibili pentru recrutare, în ciuda interdicţiei pe care o au de a părăsi ţara.

Întrebat de reporteri, în marja unui eveniment de luni, dacă decizia a afectat nivelul de mobilizare, comandantul-şef al forţelor armate Valeri Zalujni a deplâns demiterea şefilor centrelor de recrutare. „Aceştia erau profesionişti, ştiau cum să facă acest lucru şi au plecat”, a declarat acesta, citat de Interfax Ucraina.

O evaluare a lui Zalujni a realităţilor de pe câmpul de luptă, într-un articol publicat în noiembrie în The Economist, a contrastat puternic cu optimismul de neclintit din discursurile publice ale lui Zelenski şi de atunci dezacordurile dintre cei doi sunt tot mai evidente. Ukrainska Pravda, un important organ de presă ucrainean, a relatat recent despre o lungă istorie de tensiuni crescânde între cei doi, citând mai mulţi oficiali anonimi.

Rugat de reporteri să comenteze recentul plan al Ministerului Apărării de a stimula recrutarea militară, Zalujni a declarat că vechiul sistem ar trebui readus în actualitate. „Este încă puţin cam devreme pentru a evalua recrutarea. În ceea ce priveşte chestiunile legate de mobilizare, nu este necesar să o întărim, ci să o întoarcem la acele limite (şi) la acele cadre care au funcţionat înainte”, a declarat acesta, citat de Interfax Ucraina.

Ucraina, care iniţial a avut zeci de mii de voluntari dornici să se înroleze pentru a lupta împotriva invaziei ruseşti, încearcă acum să recruteze mai mulţi oameni pentru a-i înlocui pe cei aflaţi în prezent pe front. În ultimele săptămâni au abundat postările furioase pe reţelele sociale care pretind că arată agenţi ai armatei care apar în săli de sport şi în staţiuni pentru a împărţi ordine de recrutare bărbaţilor pe care îi întâlnesc.

Comentariile lui Zalujni vin la o zi după ce s-a anunţat că un dispozitiv de colectare de informaţii a fost găsit într-un birou în care urma să se mute, iar serviciul de securitate internă a lansat o anchetă.

Pe de altă parte, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că va ţine marţi o amplă conferinţă de presă, inclusiv cu jurnalişti străini.

Nu se ştie exact, din motive de securitate, la ce oră va avea loc. Nu este clar, de asemenea, ce va spune preşedintele Ucrainei, însă evenimentul de presă urmează după ce Vladimir Putin a susţinut săptămâna trecută propria sa conferinţă de presă de sfârşit de an, în care a declarat că obiectivele sale de război nu s-au schimbat şi că Rusia şi le va îndeplini până la capăt - „denazificare”, demilitarizare şi statut neutru pentru Ucraina.

Sondaje recente arată că proporţia ucrainenilor care au încredere în Zelenski a scăzut la 62%, faţă de 84% în urmă cu un an, când forţele Kievului aveau reuşite în contraofensiva din est şi sud, notează The Guardian. Avansul teritorial în contraofensiva ucraineană din acest an a fost mult mai modestă, cu doar câteva sate din sudul şi estul frontului recucerite după luni de lupte acerbe şi cu mari sacrificii împotriva forţelor ruseşti bine consolidate. Însă societatea susţine în continuare în mod covârşitor forţele armate şi pe comandantul lor, Valeri Zalujni, mai arată sondajele.

