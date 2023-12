Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, în cadrul primei sale conferințe de presă importantă de la începutul războiului din februarie 2022, că obiectivele Moscovei în Ucraina rămân neschimbate și că nu va exista pace până când acestea nu vor fi atinse.

Cele mai importante declarații ale președintelui rus

„Război civil” - El i-a descris pe ruși și ucraineni ca fiind „un singur popor”, iar invazia drept „o mare tragedie care seamănă cu un război civil între frați”.

- El i-a descris pe ruși și ucraineni ca fiind „un singur popor”, iar invazia drept „o mare tragedie care seamănă cu un război civil între frați”. Relațiile occidentale - Putin a declarat că Rusia ar putea normaliza relațiile cu SUA doar după ce acestea vor da dovadă de respect și vor căuta compromisul, în loc să folosească forța sau sancțiunile. Ucraina „profită” de pe urma altor națiuni, a spus el.

- Putin a declarat că Rusia ar putea normaliza relațiile cu SUA doar după ce acestea vor da dovadă de respect și vor căuta compromisul, în loc să folosească forța sau sancțiunile. Ucraina „profită” de pe urma altor națiuni, a spus el. Mobilizarea trupelor - 244.000 de soldați ruși se află pe câmpul de luptă și 1.500 de persoane sunt recrutate pe zi, a declarat Putin.

- 244.000 de soldați ruși se află pe câmpul de luptă și 1.500 de persoane sunt recrutate pe zi, a declarat Putin. Contraofensivă - Forțele ucrainene au „eșuat peste tot”, spune Putin.

- Forțele ucrainene au „eșuat peste tot”, spune Putin. Obiectivele invaziei - Acestea „rămân neschimbate”, iar Rusia cere demilitarizarea și „denazificarea” Ucrainei, a mai spus președintele rus.

„Invazia din Ucraina este „un război civil între frați”

ACTUALIARE 12:30 Putin susține că invazia din Ucraina este, de fapt, un „război civil între frați”.

Un reporter de la agenția de presă de stat TASS îl întreabă pe Putin dacă Rusia poate normaliza relațiile cu UE pe măsură ce Occidentul „se sătura” să sprijine Ucraina și „politicienii potriviti” câștigă puterea în Europa.

Europa „a încercat întotdeauna să ne împingă înapoi”, spune Putin, care trece rapid către conflict în general, dând vina pe națiunile occidentale pentru „aspirațiile lor de a se strecura până la granițele noastre”.

„Rușii și ucrainenii sunt, în esență, un singur popor, iar acum asistăm la o mare tragedie care seamănă cu un război civil între frați”, spune Putin.

„Și nici măcar nu este vina lor, întregul sud-est al Ucrainei a fost întotdeauna pro-rus”, susține Putin, fără a furniza nicio dovadă.

Putin acuză Occidentul că „strică relațiile” cu Rusia

ACTUALIZARE 12:20 Putin susține că este deschis pentru repararea relațiilor cu Europa și Statele Unite, dar subliniază că Rusia nu a greșit cu nimic invadând Ucraina, acuzând în același timp Occidentul că „strică relațiile” cu Rusia.

Vladimir Putin

„Nu noi am stricat relațiile cu Occidentul”, a spus el. „Ei au stricat relațiile cu noi și au încercat mereu să ne împingă pe locul doi sau trei, ignorând interesele noastre”.

De asemenea, el i-a lăudat pe liderul ungar Victor Orban și pe premierul populist al Slovaciei, Robert Fico. Orban, în special, a blocat ajutorul UE pentru Ucraina, în timp ce face presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a debloca miliarde de euro în ajutoare reținute din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

„Nu sunt politicieni pro-ruși”, a spus el despre Orban și Fico. „Ei sunt pro-naționaliști”.

Denunțând comportamentul „imperialist” al Statelor Unite, el a spus: „Suntem pregătiți să aranjăm relații cu ei... Credem că SUA este o țară importantă și necesară în lume. Dar politica lor imperială le pune piedici”.

„Aproximativ 244.000 de soldați ruși luptă în prezent în Ucraina”

ACTUALIZARE 12:15 Putin spune că aproximativ 244.000 de soldați ruși luptă în prezent în Ucraina, potrivit The Guardian. Kremlinul nu are nevoie de un al doilea val de mobilizare a rezerviștilor, precizează acesta.

Liderul rus spune că 1.500 de oameni sunt recrutați în armată în fiecare zi în întreaga țară. Până miercuri seara, un total de 486.000 de soldați au semnat un contract cu armata rusă, susține Putin.

Putin: Forțele ucrainene au eșuat peste tot

ACTUALIZARE 12:00 Întrebat de un jurnalist despre forțele ucrainene din Lugansk, unde există îngrijorări privind formarea unei linii de front inamice pe malul stâng al râului Nipru, Vladimir Putin spune că ucrainenii „au eșuat peste tot în contraofensiva lor și că au concentrat loviturile de artilerie într-o zonă „foarte îngustă” pe malul râului.

„Își împing oamenii și acești oameni vor fi uciși”, adaugă el, potrivit Sky News.

„Ei se duc în alte țări să ceară bani, iar acum trebuie să arate că armata ucraineană are cel puțin șanse să ajungă la ceva fără să se gândească la pierderi”, spune el.

El mai spune despre conducerea politică a președintelui Volodimir Zelenski că este „proastă” și „iresponsabilă”.

Întrebat ce se va întâmpla cu „teritoriile eliberate”, el spune că există „multe probleme” și întrebări din partea Rusiei cu privire la dezvoltarea și finanțarea acestora.

„Sunt multe de făcut și noi le vom face”, adaugă el.

Știrea inițială

El a precizat că obiectivele sunt „denazificarea, demilitarizarea și un statut neutru al țării”.

„Denazificarea” se referă la acuzațiile Rusiei că guvernul ucrainean este puternic influențat de grupuri naționaliste radicale și neonaziste. Afirmația fiind ironizată de Ucraina cât și de Occident.

Putin a cerut, de asemenea, ca Ucraina să rămână neutră și să nu adere la alianța NATO. „Va fi pace atunci când ne vom atinge obiectivele”, a declarat Putin, în timpul conferinței de presă de sfârșit de an.

Putin a spus că speranța de viață în Rusia a crescut la 74 de ani în 2023, un indicator care arată că țara sa „se descurcă în privința politicilor sociale și economice”. El promite și majorarea salariului mediu de la 1 ianuarie.

„Ieri când m-am pregătit pentru ședința de azi, am văzut că am ajuns la 2,9%, nu am văzut un șomaj așa de scăzut. Este un indicator bun al performanței economice. Începând cu 1 ianuarie vom crește venitul minim cu 18%, nu este ceva ce facem frecvent. Datoria publică este în scădere, iar asta arată stabilitatea macro-financiară. Datoria privată externă a scăzut și ea, toate companiile noastre și-au plătit datoriile la timp, uneori înainte de scadență (...). Vom discuta multe și despre indicatorii sociali, indicatorul legat de speranța de viata în 2023 a ajuns la 74 de ani. Este un indicator care arată că ne descurcăm bine în privința politicilor sociale și economice”, a spus Putin.

În cadrul conferinței, se aşteaptă ca Putin să aleagă câteva dintre problemele ridicate de cetăţeni şi, de asemenea, să răspundă la întrebările unor reprezentanţi ai presei, care vor fi şi ei prezenţi în sală.

Preşedinţia rusă a subliniat anterior că anul acesta, în ciuda conflictului cu Occidentul, mai mulţi reprezentanţi ai presei occidentale acreditaţi în această ţară vor putea asista la conferinţa lui Putin.

Putin urmează să treacă în revistă situaţia de pe frontul ucrainean, unde trupele ruse au luat iniţiativa de câteva săptămâni, scrie EFE, citată de Agerpres, care adaugă că tocmai lipsa unor succese ale Rusiei în campania sa militară a fost considerată anul trecut drept una dintre cauzele anulării - pentru prima dată în 10 ani - a intervenţiei de sfârşit de an a lui Putin.

În afară de Ucraina, Putin va vorbi despre situaţia internaţională, confruntarea cu Occidentul şi problemele economice, inclusiv măsurile luate de guvernanţii ruşi pentru a face faţă sancţiunilor impuse Moscovei.

Anul acesta, Kremlinul a decis să combine conferinţa de presă cu sesiunea de întrebări şi răspunsuri cu cetăţenii, care obişnuiau să aibă loc în prima şi, respectiv, a doua jumătate a fiecărui an.

Editor : C.L.B.