Criză de profesori în Elveția. În cantonul Berna sunt angajați chiar și fără diplomă elvețiană de bacalaureat

Să fii profesor înseamnă de multe ori un loc de muncă nu foarte bine plătit. Nu-i de mirare, așadar, că Europa se confruntă cu o lipsă de cadre didactice calificate. Elveția a căutat noi modalități de a ocupa posturile vacante. Multe școli au angajat oameni fără o completă calificare profesională, precum și persoane care își schimbă cariera.

O abordare care ajută într-o anumită măsură. Dar multe asociații de profesori o privesc cu un ochi critic. Este o chestiune ce ridică întrebări privind calitățile de care ai nevoie pentru a fi un bun profesor.

Deficit de profesori în Elveția

Directorul Rolf Possel, directorul unei școli, face naveta timp de o oră până la școala din Wengen. Mulți dintre profesorii lui sunt în aceeași situație. E destul de greu să găsești cadre didactice în îndepărtata localitate Lauterbrunnental.

Rolf Possel, directorul școlii din Lauterbrunnental: „Municipiul nostru are singurele două școli din cantonul Berna care nu sunt accesibile pe șosea, ci doar cu mijloacele de transport în comun. De acolo se poate vedea Mürren, unde se poate ajunge doar cu telecabina. Pentru a ajunge la Wengen, trebuie să mergeți pe calea ferată cu cremalieră."

Wengen a trebuit să fie creativ pentru a face față lipsei de profesori. Sylviane Mathys e din sat, dar nu e profesoară calificată.

În vârstă de 56 de ani, Sylviane a studiat turismul și a lucrat în hoteluri. Apoi, în urmă cu nouă ani, a preluat un grup de joacă pentru copii mici în cadrul școlii. Acum lucrează ca profesoară la o clasă pentru elevi cu vârste cuprinse între patru și opt ani. Pentru ea, e o slujbă de vis.

Sylviane Mathys, profesoară: „Mă simt foarte privilegiată. Locuiesc aici de 30 de ani și cunosc toate familiile. Cunosc bunicile - sunt de vârsta mea! Îi cunosc pe copii și pe nepoți.”

Copiii nu văd nicio diferență între Sylviane și colega ei cu studii de pedagogie.

Oskar, elev: „Amândouă sunt foarte drăgute și nu ne ceartă prea mult.”

În principiu, oricine poate fi profesor în cantonul Berna.

Nu e nevoie nici măcar de diplomă de bacalaureat elvețiană. Aproximativ 10% dintre profesorii din canton nu au o diplomă de profesor. Aici, în Lauterbrunnental, sunt mai mult de jumătate.

Directorul recrutează el însuși profesorii, fără să se consulte cu autoritățile.

Rolf Possel, directorul școlii: „Avem nevoie de oameni, nu de diplome. Căutăm oameni pe care îi considerăm potriviți, iar noi îi cunoaștem pe cei de aici. Suntem cu toții foarte apropiați și știm cine e potrivit pentru post.”

Dar e încă dificil pentru director să găsească candidați potriviți.

Robin von Allmen a fost un caz norocos. Are 23 de ani și o diplomă de licență în biologie, dar predă mult mai multe.

Robin von Allmen, profesor: „Predau științele naturii și tehnologie, matematică, media și IT, engleză. Am predat franceză până săptămâna trecută. Am predat chiar și un curs numit Etică, religie și societate.”

Asociația profesorilor elvețieni îi critică pe nou-veniți. E nevoie urgentă de profesori, dar aceștia ar trebui să își obțină totuși diplomele, spune președinta asociației.

Dagmar Rösler, Asociația profesorilor: „Faptul că se poate lucra în școli fără pregătire pedagogică lasă impresia că această profesie nu necesită pregătire. Mulți studenți la pedagogie se vor gândi: De ce am nevoie de trei, patru, cinci ani de formare dacă aș putea să mă descurc și fără?”

Cei mai mulți dintre noii dascăli din vale nu obțin niciodată diploma de profesor. Sylviane spune că e prea bătrână pentru asta. Iar Robin vrea să facă un masterat, să facă cercetare și să predea doar ocazional.

Mândru de noii săi profesori, directorul Possel observă totuși și probleme.

Rolf Possel, directorul școlii: „E o luptă zilnică. Bineînțeles că noul profesor vine cu puțină experiență și trebuie să învețe. Acest lucru chiar necesită timp și efort. E important ca oamenii să rămână pentru un al doilea, al treilea an. Ca să se perfecționeze.”

Possel spune că mulți profesori noi pleacă după un an. Dar există o rază de speranță: înscrierile la școlile de profesori s-au dublat în ultimii 15 ani. Universitatea de Formare a Profesorilor din Zürich va deschide și un al doilea campus. Însă acest lucru nu ajută pe termen scurt.

În Lauterbrunnental au fost deja anunțate trei posturi pentru viitorul an școlar. Până acum, nimeni nu a aplicat.

