Un superiaht de 200 de milioane de dolari deținut de Viktor Medvedciuk, oligarh și prieten al lui Vladimir Putin, urmează să fie vândut la licitație în beneficiul Ucrainei. Iahtul, aflat sub sancțiuni europene, a fost confiscat de Croația la începutul acestui an, relatează The Guardian.

Croația scoate la licitație iahtul de 200 de milioane de dolari al lui Viktor Medvedciuk, aliatul ucrainean al lui Putin. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

O instanță croată a decis că iahtul Royal Romance de 92,5 metri al lui Medvedciuk ar trebui transferat Agenției Ucrainene de Recuperare și Administrare a Activelor (Arma), care a declarat că „îi va păstra valoarea economică vânzându-l la licitație”.

Ar fi prima vânzare de acest tip în numele poporului Ucrainei de când guvernele occidentale au impus sancțiuni asupra bunurilor a sute de oligarhi, după invadarea Ucrainei de către Rusia, în 24 februarie.

Medvedciuk, un politician ucrainean pro-Kremlin, a fost arestat în Ucraina în aprilie și predat Rusiei în cadrul unui schimb de prizonieri, în septembrie. El este numit „prințul întunecat” al politicii ucrainene, iar Putin este nașul fiicei sale, Daria.

Arma, o structură specială a guvernului ucrainean însărcinată cu „găsirea, urmărirea și gestionarea activelor derivate din corupție”, a spus că agenții săi au mers în Croația și „au inspectat iahtul sechestrat aparținând membrilor familiei unui deputat al poporului și unul dintre liderii unei forțe politice interzise în Ucraina”.

Poliţia croată a percheziţionat iahtul luna trecută în numele FBI, potrivit ziarului croat Jutarnji list. Acesta a relatat că o instanță din Split a admis o cerere pentru mandat de percheziție din partea Departamentului de justiție al SUA pe 15 noiembrie și a confirmat că percheziția a avut loc pe 19 noiembrie. Un judecător a declarat pentru publicație că oligarhul și soția sa, Oksana Marcenko, sunt suspectați de spălare de bani.

Royal Romance, care a fost construit de antreprenorul olandez de Feadship în 2005, are cabine pentru 14 oaspeți și spațiu pentru 21 de membri ai echipajului, precum și o piscină cu lățime de 4 metri cu o cascadă curgătoare.

În septembrie, un superiaht de 72,5 metri confiscat de la un oligarh rus aflat sub sancțiuni, Dmitri Pumpianski a fost vândut la licitație unui cumpărător anonim pentru 37,5 milioane de dolari. A fost prima vânzare de acest gen de când Rusia a invadat Ucraina, dar a fost făcută în beneficiul Băncii americane de investiții JP Morgan, căreia Pumpianski îi datora 20,5 milioane de euro.

Editor : M.B.