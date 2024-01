Culoarul lui Trump spre al doilea mandat la Casa Albă. Ce înseamnă victoria sa categorică în Iowa pentru rivalii săi republicani

Victoria categorică a lui Donald Trump la alegerile preliminare republicane din statul Iowa, deși deloc surprinzătoare, reprezintă un moment istoric pentru politica americană modernă și demonstrează încă o dată la ce nivel a ajuns partidul lui Lincoln, după decenii întregi de alunecare sprea extrema-dreaptă.

Fostul președinte Donald Trump a câștigat categoric prima competiție electorală din cadrul preliminarelor republicane, în care va fi ales candidatul partidului la alegerile de la sfârșitul anului.

În final, așa cum au prezis sondajele, Trump a reușit să obțină o victorie așteptată în fața rivalilor săi republicani. În același timp, este o victorie care nu le lasă competitorilor săi prea multe speranțe în continuare.

Nici Nikki Haley, nici Ron DeSantis, principalii rivali ai lui Trump rămași în cursă nu au reușit să se impună ca principal contracandidat, ba chiar pare că eforturile lor s-au lovit de un zid neașteptat în Iowa.

Cu performanțe anemice, de sub 25%, Haley și DeSantis au rămas amândoi în cursă, asigurând o opoziție fracturată față de fostul președinte.

De cealaltă parte, cel mai deschis slugarnic contracandidat al lui Trump, Vivek Ramaswamy, a ieșit din cursă chiar în timpul votului, anunțându-și susținerea pentru Trump, probabil sperând la o poziție într-un viitor cabinet Trump.

Victorie istorică pentru Trump în Iowa

Victoria lui Trump este masivă dacă o comparăm cu alte alegeri preliminare în Iowa în ani în care republicanii nu aveau președinte în funcție. Conform BBC, Trump a câștigat majorități în toate circumscripțiile din stat, cu excepția uneia, pe care a pierdut-o în fața lui Haley la diferență de un vot.

În trecut, niciun candidat (cu excepția președinților în funcție, candidați la un al doilea mandat) nu a mai reușit să câștige statul la o diferență mai mare de 12 procente. Victoria lui Trump se va apropie de 30% diferență față de locul doi și ar putea fi chiar o victorie cu 50% plus unu.

La numărarea a 99% din voturi, Trump pavea 51%, în timp ce rivalii săi aveau 21% (DeSantis) și 19% (Haley).

În 2016, de exemplu, Trump a pierdut Iowa în fața lui Ted Cruz la o diferență de trei puncte procentuale. Atunci, Cruz a reușit să obțină o majoritate a sprijinului electoratului religios.

Trump a reușit să câștige majorități solide și pe segmente de populație – a câștigat majoritatea voturilor pe segmentul de vârstă tânăr, al seniorilor, al femeilor dar și bărbaților republicani care au votat.

Victoria lui este cu atât mai semnificativă istoric cu cât candidații învinși în alegeri prezidențiale precedente nu mai reușesc să-și mobilizeze electoratul și rămân, în mare parte, uitați. Trump a reușit să-i convingă pe membrii sectei sale, însă, că nu a pierdut alegerile din 2020. O majoritate categorică a trumpiștilor a crezut fără să pună întrebări minciuna idolului lor.

BBC scrie că majoritatea votanților republicani din Iowa cred că Trump este „adevăratul câștigător” al alegerilor din 2020.

Fostul președinte încă nu are un rival clar, iar opoziția rămâne fracturată

Deși mai are un drum lung până la obținerea nominalizării republicane, Donald Trump are marele avantaj că nu are un contracandidat clar, iar opoziția împotriva sa este fracturată.

În urmă cu trei ani, fostul președinte neofascist își încheia mandatul într-un mod rușinos – instigând o insurecție împotriva guvernului american. În urma trădării sale, el se confruntă, acum cu două procese penale.

Săptămâna viitoare, însă, Trump se va confrunta cu un test mult mai dificil decât cel din Iowa. În statul New Hampshire, tradițional mai competitiv, sondajele arată că avansul său este mult mai mic, sub 10%.

În ciuda faptului că încă este favorit categoric să câștige în NH, Trump ar putea să se confrunte cu o opoziție mai fermă și cu posibila coalizare a voturilor „moderate” în jurul unuia dintre rivalii săi.

Haley și DeSantis au sperat că ar putea să devină principalul oponent al lui Trump după rezultatele din Iowa. Deși sondajele arătau că Haley avea prima șansă să conducă această opoziție, guvernatorul Floridei a fost cel care a reușit să obțină locul doi.

Totuși, DeSantis a obținut locul doi cu mai greutăți și după o mulțime de resurse investite în campania din acest stat. Deși a început campania de anul trecut cu prima șansă să fie contracandidatul principal al lui Trump, în unele sondaje chiar reușind să-l depășească pe fostul președinte, campania lui DeSantis a cunoscut o prăbușire abruptă în ultimele săptămâni.

Și Haley și DeSantis s-au angajat să-și continue campaniile. Haley speră la o reușită de etapă în New Hampshire sau în Carolina de Sud, statul său de origine.

Pe de altă parte, victoria lui Trump în Iowa îi asigură acestuia avântul de care are nevoie pentru următoarele competiții, mai ales după retragerea lui Ramaswamy, ai căror a doua opțiune este, în mod covârșitor Trump.

