O pisică de mare uriașă s-a apropiat de țărmul vestic al Australiei pentru a cere ajutor de la oameni pentru că era rănită, scrie BBC. Pisica avea un cârlig pe pescar înfipt sub ochiul drept.

Ea s-a apropiat de doi scufundători și a înotat în jurul lor pentru a le arăta ce problemă are, până ce aceștia au înțeles că are nevoie de ajutor. Apoi i-a lăsat să îi scoată cârligul de sub ochi.

Animalul a fost botezat ”Pistrui” de către localnici.

