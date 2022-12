Prima deplasare externă a lui Zelenski de la începerea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei a fost pregătită „în cel mai mare secret” şi cu un grad mare de preocupare pentru garantarea securităţii liderului european, a relatat miercuri cotidianul american The New York Times. O aeronavă militară americană a fost implicată în aducerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirile sale de miercuri, potrivit unor oficiali americani citați de CNN.

The New York Times, care citează ca surse înalţi funcţionari din administraţia americană care s-au exprimat sub rezerva anonimatului, a scris despre „preocuparea” de la Washington pentru organizarea acestei vizite, prima deplasare în străinătate pe care o efectuează Zelenski de la declanşarea invaziei ruse asupra ţării sale, la 24 februarie.

Casa Albă nu a fost străină de faptul că „riscurile implicate într-o vizită de acest tip erau mari”, în contextul în care liderul ucrainean se confruntă cu un război în ţara sa, motiv pentru care planificarea sosirii sale în SUA „a fost realizată în cel mai mare secret”.

CNN scrie că după ce Zelenski a acceptat invitația lui Biden de a vizita în urmă cu o săptămână, cele două părți au început imediat să ia măsurile de securitate pentru vizită.

SUA a fost puternic implicată în aranjamentele de securitate pentru a-l aduce pe Zelenski din și înapoi în Ucraina pentru prima dată de la începutul invaziei rusești.

„În cele din urmă a fost decizia lui de a lua această hotărâre”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației. „El a ajuns la concluzia că acei parametri de securitate îndeplineau ceea ce avea nevoie. Noi am fost de acord cu acest lucru și, prin urmare, executăm în consecință”.

Zelenski intenționează să părăsească Washingtonul imediat după discursul său în fața Congresului de la Capitol Hill, ceea ce face ca vizita sa să fie doar o chestiune de câteva ore.

Zelenski a călătorit miercuri în Polonia cu trenul. Au fost surprinse imagini cu momentul în care președintele ucrainean a ajuns cu trenul la Przemysl, lângă granița polono-ucraineană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zelenski este văzut apoi într-un vehicul 4×4 alb care așteaptă să plece într-un convoi.

Potrivit TVN, Zelenski a zburat apoi de pe aeroportul din Rzeszow spre Washington. Zelenski a fost văzut împreună cu ambasadorul SUA în Ucraina, Bridget Ann Brink.

Președintele american Joe Biden i-a urat lui Zelenski, într-un mesaj publicat pe Twitter, „un zbor ușor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele ucrainean va fi primit miercuri de omologul său american, după care se va adresa Congresului Statelor Unite.

În timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Washington, Joe Biden va anunţa „un nou pachet semnificativ de aproape 2 miliarde de dolari reprezentând asistenţă pentru securitate pentru Ucraina”, a spus un oficial de rang înalt al administraţiei americane.

Citește și Ce vrea Zelenski de la Biden, dar este puțin probabil să obțină

Editor : R.K.