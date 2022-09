Cum a fost primit la Istanbul anunțul lui Putin de mobilizare. Rușii care s-au ascuns acolo își verifică speriați avizele medicale

Tinerii ruși care au fugit din țară se tem că ar putea fi chemați și ei la război. Anunțul făcut miercuri de Vladimir Putin le dă fiori celor care încep să se teamă că nici străinătatea, nici avizele medicale care i-au scutit de armată nu i-ar mai putea scăpa de mobilizare.

Alexander, în vârstă de 23 de ani, își amintește că la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina și-a cumpărat un bilet pentru a fugi din Sankt Petersburg, în Istanbul. S-a temut că va fi trimis la război.

„În ziua în care a început războiul, am primit un diagnostic de la un medic că nu sunt bolnav, așadar nu sunt scutit de a pleca un an în armată”, a declarat într-un interviu pentru The Moscow tânărul care este profesor de matematică.

Alexander este unul dintre zecile de mii de ruși care au fugit din țară la începutul acestui an, în țările din Caucazul de Sud și Europa. Un nou val de emigrare se anunță după ce Vladimir Putin a anunțat miercuri mobilizarea parțială pentru a compensa pierderile tot mai mari ale Rusiei în Ucraina. Prețul biletelor pentru destinații precum Istanbul a crescut în urma discursului lui Putin, iar unele companii au anunțat că nu mai au locuri.

Tinerii ruși care s-au mutat recent la Istanbul au declarat că sunt îngrijorați de faptul că recruții ar putea fi trimiși ilegal pentru a lupta împotriva Ucrainei sau chiar că legea rusă ar putea fi schimbată pentru a permite o mobilizare mai largă sau recrutarea rușilor din străinătate.

Pentru a se asigura că nu vor fi chemați la război, nu au de ales decât să rămână în străinătate până la vârsta de 27 de ani, când nu mai pot fi recrutați. Asta până miercuri. În condiții de mobilizare parțială, și cei care au peste 27 de ani pot fi chemați pe front.

Mai mulți ruși care au vârsta care i-ar trimite la război, aflați acum în Istanbul, au refuzat să vorbească cu jurnaliștii The Moscow Times de teamă să nu atragă atenția autorităților ruse. Un tânăr venit recent în Turcia, din sudul Rusiei, a povestit că doi dintre cunoscuții săi au murit în Ucraina.

După două luni petrecute la Istanbul, Alexander s-a întors pentru scurt timp în Rusia pentru a-și reînnoi pașaportul. A avut însă probleme, pentru că noile pașapoarte nu sunt eliberate bărbaților care nu și-au încheiat serviciul militar decât dacă au un certificat de scutire. A cerut scutire medicală, dar solicitarea lui a fost respinsă, așa că i s-a deschis dosar pentru evitarea serviciului militar obligatoriu.

Tânărul spune că va trebui să se întoarcă în Rusia să facă mai multe teste, dar este conștient că dacă scutirea lui medicală va fi respins, este posibil să nu se mai întoarcă în Turcia.

Legea rusă prevede că recruții nu pot fi folosiți în conflicte din afara Rusiei, dar s-a confirmat că mai mulți bărbați aflați în timpul serviciului militar obligatoriu au fost uciși în Ucraina, unii dintre ei fiind pe nava amiral a Flotei Mării Negre a Rusiei, Moskva, scufundată în aprilie. Totodată, sunt informații că sunt recruți trimiși pentru a apăra granița Rusiei, acolo unde aceasta se învecinează cu regiunea Harkov a Ucrainei.

Tinerii se tem de controalele polițiștilor care i-ar putea raporta la biroul de înrolare.

Mobilizarea parțială a armatei ruse, anunțată în această dimineață de Vladimir Putin, se va aplica doar în cazul cetățenilor ruși care au „experiență militară”, a declarat ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, citat de Sky News.

În total, este vorba despre 300.000 de rezerviști, a precizat Șoigu. Ministrul rus al Apărării a adăugat că acești rezerviști „vor trece printr-un program de instrucție militară înainte de a fi trimiși” (în Ucraina). Mobilizarea parțială nu va lua în calcul studenții sau foștii recruți ai armatei ruse (care au făcut stagiul de armată obligatorie).

Sunt însă voci care susțin că decretul de mobilizare parțială a fost scris cât se poate de vag. „În realitate, Ministerul rus al Apărării va decide care bărbați, unde și în ce număr să trimită la război”, a scris pe Telegram Pavel Cikov, avocat pentru drepturile omului.

O lege adoptată marți de Parlamentul Rusiei a introdus noțiunile „mobilizare, lege marțială și timp de război” și a înăsprit pedepsele cu închisoarea pentru dezertori și cei care se predau de bunăvoie.

După ce rușii au fost nevoiți să se retragă din Harkov, tot mai mulți politicieni din Rusia au cerut mobilizarea. Până acum, Kremlinul a rezistat acestor apeluri, recurgând în schimb la recrutarea prizonierilor, oferind salarii mari pentru contracte militare pe termen scurt și înființând regimente locale pentru a crește numărul de oameni disponibili pentru Forțele Armate.

Ivan, în vârstă de 22 de ani, student și activist politic rus, a declarat pentru The Moscow Times că la începutul anului a fost supus unui interogatoriu psihologic complex la un birou militar de înrolare și i s-a cerut părerea despre război și motivul pentru care nu a făcut armata. El a povestit că a răspuns sincer că este îngrijorat de sancțiuni și a știut că riscă ori să fie internat într-un spital de psihiatrie, ori să fie trimis în armată.

În aprilie, Ivan a protestat la Mosova față de război. Ulterior a plecat în Istanbul, unde s-a alăturat unei organizații anti-război. Tânărul spune că pe fondul mobilizării parțiale, numărul tinerilor ruși din Istanbul va crește. El adaugă că este pregătit să trăiască în străinătate pentru a nu risca să fie trimis pe front.

