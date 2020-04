Cum funcționează Aeroportul Fiumicino în plină pandemie. Imagini greu de imaginat în urmă cu câteva luni

Principalul aeroport al Italiei, Fiumicino, de lângă Roma, este de nerecunoscut. Singurii pasageri care mai ajung acolo sunt italienii repatriați din alte țări. Aeroportul are însă un rol vital în această criză, potrivit unui reportaj realizat de Corriere della Sera.

Ugo De Carolis, administratorul aeroporturilor din Roma: "Este o criză fără precedent în sectorul de trafic aerian și deja operăm 95% sub traficul de anul trecut. Fluxul de pasageri și deplasările au fost reduse la minim, dar în acest moment aeroportul trebuie oricum să fie operativ pentru acei puţini pasageri care se întorc în Italia sau care trebuie să se deplaseze din motive de serviciu sau sănătate, dar mai ales pentru logistică şi pentru distribuția materialelor necesare în această urgență.

Vorbesc de măști, de echipamente de protecție care ajung aici cu avioane cargo și apoi sunt încărcate apoi în avioane mai mici, militare, pentru a fi transportate în toată Italia.

Prioritatea noastră acum este protecția pasagerilor și a angajaților. Suntem foarte atenți la tot ce înseamnă protecție și dezinfectare. Avem 56 de termoscannere care lucrează încă de la începutul crizei pentru măsurarea temperaturii pasagerilor, plus 250 de dozatoare cu dezinfectante pentru mâini. Dezinfectăm tot ce se află în aeroport, de la cărucioarele pentru bagaje până la cutiile folosite la controalele de siguranță".



"A fost foarte greu să mă întorc în Italia. Cam trei zile am călătorit împreună cu soția. A fost o aventură. Ieri am reușit să prindem zborul organizat de Ambasadă și diseară plecăm spre Sardinia. Noi locuiam în Peru, trăiam acolo, dar din cauza pandemiei am decis să ne întoarcem în Italia", a povestit un pasager.

Redactare G.M.