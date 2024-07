Cum poate fi Joe Biden înlocuit în cursa pentru Casa Albă. Iată câteva scenarii posibile...(dar toate extrem de complicate)

În aviație există expresia „the point of no return”, adică punctul precis pe pista de decolare a unui aeroport până la care pilotul se poate răzgândi și abandona decolarea. După acel punct, comandantul aeronavei nu poate să facă altceva decât să tragă de manșă, pentru a avânta aparatul în aer.

Mulți se tem că acest „the point of no return” se apropie cu repeziciune. Unii spun august. Alții cred că deja e prea târziu.

„Can Joe Biden Be Replaced as the Nominee? Here’s How It Could Happen” este titlul materialului din Time care analizează această circumstanță.

Îngrijorările cu privire la vârsta președintelui Joe Biden și la capacitatea sa de a obține un al doilea mandat au existat în cadrul Partidului Democrat timp de mai bine de un an. Aceste temeri au devenit mult mai greu de ignorat după seara de joi (4 iulie), când Biden s-a luptat cu greu într-o dezbatere prezidențială împotriva fostului președinte Donald Trump. Biden, în vârstă de 81 de ani, a bâlbâit cuvintele, a tras de timp în anumite momente și și-a pierdut în mod repetat șirul gândurilor.

Republicanii au ironizat fără milă demonstrația, iar democrații au intrat în panică.

În prezent, nu există un mecanism clar de înlocuire a lui Biden ca nominalizat al partidului - acesta a câștigat deja mai mult decât suficienți delegați în timpul primarelor pentru a-și asigura nominalizarea înainte de convenția națională a democraților din august.

Cu toate acestea, există modalități prin care democrații se pot trezi cu altcineva decât Biden în fruntea listei, mai ales dacă Biden se dă la o parte de bunăvoie - dar momentul și propriile reglementări ale Comitetului Național Democrat au mult de-a face cu ceea ce este posibil, ca să nu mai vorbim de plauzibil. (Ca să nu mai vorbim de provocarea de a găsi un înlocuitor).

Scenarii posibile pentru plecarea lui Biden

Iată câteva dintre scenariile privind modul în care un alt democrat decât Biden ar putea deveni candidatul partidului la președinție.

Biden se retrage din cursă înainte de a fi nominalizat oficial.

În 1968, Lyndon B. Johnson, pe atunci președinte și candidatul principal pentru nominalizarea Partidului Democrat, a șocat țara anunțând că nu va căuta și nu va accepta nominalizarea partidului său. Anunțul a venit după ce aproape a pierdut în alegerile primare din New Hampshire în fața lui Eugene McCarthy.

Vicepreședintele de atunci, Hubert Humphrey, care a fost nominalizat pentru funcția de președinte la convenția de la sfârșitul aceluiași an, a pierdut în cele din urmă în fața candidatului republican Richard Nixon, după un sezon de campanie în care Robert F. Kennedy a fost împușcat în Los Angeles, iar George McGovern s-a alăturat pentru scurt timp ca înlocuitor al acelui filon de liberalism.

Biden nu a făcut niciun anunț în acest sens. Dar dacă acesta decide să se retragă din cursă în următoarele săptămâni, delegații vor putea desemna un nou candidat, deși regulile care variază în funcție de stat vor reglementa pe cine pot susține în schimb.

În conformitate cu articolul 13 secțiunea J din regulile de selecție a delegaților DNC, "delegații aleși la convenția națională care s-au angajat să susțină un candidat la președinție trebuie să reflecte în mod conștient sentimentul celor care i-au ales".

Acest scenariu ar declanșa oficial o luptă intensă pentru nominalizarea partidului între cei care au recunoașterea numelui și reputația necesare pentru a influența un număr suficient de delegați într-o perioadă foarte scurtă. Alături de vicepreședintele Kamala Harris, printre persoanele care ar putea lupta activ pentru nominalizare s-ar putea număra guvernatorii Gretchen Whitmer din Michigan, Gavin Newsom din California și J.B. Pritzker din Illinois

Biden respinge nominalizarea virtuală

Din cauza unei ciudățenii în legea din Ohio, care a impus ca toți candidații să fie certificați legal până la 7 august - cu mai mult de o săptămână înainte de nominalizarea programată a lui Biden la convenția care se va deschide la Chicago la 19 august - democrații sunt pregătiți să îl nominalizeze oficial pe Biden printr-un apel nominal virtual cu câteva săptămâni înainte de convenție. (Legislatorii din Ohio au adoptat recent o lege pentru a elimina această ciudățenie, dar DNC a declarat că apelul nominal virtual va continua doar pentru a fi siguri).

Biden ar putea alege să respingă nominalizarea virtuală, care era menită să fie o formalitate, urmând ca delegații să aleagă un nou candidat la convenția în persoană a Partidului Democrat, unde delegații vor participa în continuare la un apel nominal tradițional.



Delegații se răzgândesc cu privire la Biden înainte de nominalizare

În ciuda unor voturi de protest puternice în cadrul primarelor, Biden a câștigat o majoritate puternică a delegaților: din cei aproximativ 3.937 de delegați desemnați în cadrul primarelor desfășurate până în prezent, Biden ar trebui să ajungă la conferința DNC de la Chicago din august cu 3.894 de delegați care au promis să fie alături de el la primul vot. Măsura în care acești delegați sunt obligați să rămână alături de Biden variază, în funcție de regulile fiecărui stat.

De asemenea, sunt în joc 739 de delegați automați - sau așa-numiții superdelegați. Aceștia sunt persoane din interiorul partidului, cum ar fi foști președinți, șefi de sindicat și mega-donatori, care pot vota pentru oricine doresc. În 2018, partidul a ales să reducă influența superdelegatelor asupra procesului de nominalizare, convenind că superdelegatele nu vor vota automat în primul tur de scrutin.

Pe hârtie, matematica rămâne în favoarea lui Biden dacă acesta continuă să dorească nominalizarea. În absența eliberării de către Biden a delegaților promiși și a normelor de stat care permit o astfel de flexibilitate, aceștia sunt alături de Biden cel puțin până la primul tur de scrutin.

Dar există încă modalități prin care delegații pot, în esență, să organizeze o revoltă. Aici intervine președintele Convenției, Minyon Moore. Conform regulilor DNC, o decizie a președintelui poate opri aproape orice. Pentru a trece peste decizia președintelui convenției ar fi nevoie de 25% din delegați care să ceară un vot prin apel nominal.

Sunteți deja confuz? Situația este pe cale să se înrăutățească: fiecare jurisdicție a DNC - adică fiecare dintre cele 50 de state, Washington, D.C., teritoriile americane și o jurisdicție care îi reprezintă pe democrații care locuiesc în străinătate - are reguli ușor diferite cu privire la modul de abordare a problemelor spinoase ale convenției, cum ar fi ocolirea unei reguli a președintelui sau modificarea delegației lor. Prin urmare, modul în care se desfășoară o convenție mediată ar putea deveni incredibil de complicat, ochii lumii încercând să înțeleagă regulile obscure care sunt judecate în timp real, în direct la televiziune.

Biden decide după convenție că are îndoieli

Acesta ar fi, de fapt, cel mai curat scenariu din punct de vedere al procesului și cel mai opac din punct de vedere al valorilor democratice.

În conformitate cu articolul 8, secțiunea G, din Convocarea Convenției Naționale Democrate, în cazul în care candidatul la funcția de președinte și/sau vicepreședinte moare, demisionează sau devine invalid după convenție, "președintele național al Comitetului Național Democrat se consultă cu conducerea democrată a Congresului Statelor Unite și cu Asociația Guvernatorilor Democrați și raportează Comitetului Național Democrat, care este autorizat să ocupe locul sau locurile vacante".

Totuși, odată ce nominalizarea este decisă la convenție, numai candidatul poate alege să renunțe. Partidul nu o poate face. Partidul se poate răzgândi cu privire la candidatul său, dar dacă Biden refuză să renunțe, nu se pot face prea multe în afară de aplicarea unor presiuni extraordinare, cum ar fi tăierea finanțării DNC și a altor resurse pentru a-l îndemna să se răzgândească. Odată ce ciocanul cade, democrații sunt blocați cu Biden, dacă acesta mai are puls.

Biden câștigă un al doilea mandat, dar decide să se retragă sau devine incapacitat înainte de Ziua Inaugurării

Dacă un astfel de scenariu are loc înainte de inaugurarea prezidențială din 20 ianuarie 2025, vicepreședintele ales ar deveni președinte, în conformitate cu cel de-al 20-lea amendament. (Aceasta presupune că cei din colegiul electoral au acționat cu credință, adică alegătorii au votat pentru câștigătorul alegerilor în statele lor, care au diferite niveluri de strictețe în impunerea acestui comportament).

Dacă acest lucru se întâmplă după ce Biden este învestit pentru un al doilea mandat la 20 ianuarie, Kamala Harris ar deveni președinte și ar fi eligibilă pentru a candida la funcția de conducere în 2028 pentru un mandat complet de patru ani.

