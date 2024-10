Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale o înregistrare video inedită care arată o veritabilă „competiție” între operatorii a două drone kamikaze care interceptează și distrug o dronă de recunoaștere a Rusiei.

Conform surselor ucrainene, dronele-interceptor ale Kievului au urmărit și distrus o dronă „de recunoaștere Zala” folosită pe scară largă de militarii ruși.

Dronele au schimbat complet războiul modern și au devenit o componentă-cheie în conflictul din Ucraina, dovedindu-se a fi o armă esențială pe câmpul de luptă modern.

Aparatele fără pilot sunt folosite atât ca vehicule de recunoaștere, cât și ca arme letale împotriva blindatelor inamice sau a trupelor de pe teren. Încep, de asemenea, să apară tot mai multe înregistrări cu drone FPV („kamikaze”) folosite la interceptarea și disrugerea cu succes a altor drone inamice. De altfel, soldații ucraineni s-au perfecționat din ce în ce mai mult în pilotarea de la distanță a acestor vehicule aeriene, astfel încât au ajuns la performanțe nebănuite cu ceva timp în urmă.

Liderii de la Kiev își propun ca Ucraina să producă „peste un milion de drone” în 2024. Ucraina poate produce peste 3 milioane de drone într-un an, dar pentru a atinge această țintă are nevoie de finanțare din partea partenerilor internaționali, a declarat ministrul adjunct al industriilor strategice ucrainene. Totodată, Vladimir Putin a declarat recent că Rusia a crescut producția de drone de aproximativ 10 ori, până la aproape 1,4 milioane de unități în acest an.

Editor : M.L.