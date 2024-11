Cum se pregătește Donald Trump să conteste alegerile dacă le pierde

Spre deosebire de 2020, experții spun că există un efort mult mai organizat de a submina votul, scrie The Guardian, care este de părere că Donald Trump nu lasă loc de interpretări: dacă va pierde, va contesta rezultatele alegerilor din 2024.

Avocații specializați în procesul electoral și experții în drepturile de vot se pregătesc pentru un efort agresiv din partea fostului președinte în zilele de după alegeri pentru a contesta rezultatele în timp ce voturile sunt încă numărate. Dar, spre deosebire de 2020, când efortul lui Trump după alegeri a părut puțin dezordonat, experții spun că văd un efort mult mai organizat, care se întinde de la tribunale la grupuri locale care organizează negatori ai alegerilor pentru a lucra la urne.

Iată câteva modalități-cheie prin care Trump se pregătește să conteste votul din 2024.

Suscitarea îndoielilor cu privire la fraudă

Timp de luni de zile, Trump și aliații săi au răspândit ideea falsă că există fraude care afectează alegerile.

În timpul campaniei electorale, Trump a profitat de un raport conform căruia oficialii din comitatul Lancaster investighează un lot de 2.500 de cereri de înregistrare a alegătorilor pentru o posibilă fraudă. Procurorul districtual a declarat că anchetatorii au descoperit unele cereri frauduloase, dar nu a spus câte sau natura fraudei. Trump a distorsionat aceste informații limitate pentru a susține că există voturi frauduloase. „Au început deja să trișeze, 2.600 de voturi, a spus el. Fiecare vot a fost scris de aceeași persoană. Trebuie să fie o coincidență”, a spus el la un miting în Allentown, Pennsylvania, marțea trecută.

La nivel național, un pilon-cheie al afirmațiilor republicanilor a fost informația falsă conform căreia persoanele fără cetățenie votează și ar putea influența alegerile. Elon Musk, miliardarul care este un aliat-cheie al lui Trump în campanie, a jucat un rol semnificativ în amplificarea acestei afirmații. Mai multe studii au arătat că votul ne-cetățenilor este extrem de rar.

„Dacă tema fraudei din 2020 a fost: „Covid permite persoanelor neeligibile să voteze sau buletinele de vot să fie manipulate”, tema din 2024 pare să fie „ilegaliștii votează”, iar acest lucru se potrivește foarte bine cu tipul de limbaj nativist anti-imigranți care vine din partea de sus a listei republicane”, a declarat Richard Hasen, expert în drept electoral la Universitatea din California, Los Angeles, într-un interviu acordat în octombrie.

Procese, procese, procese

În ultimele câteva luni, Comitetul Național Republican și alte grupuri afiliate Partidului Republican au intentat o serie de procese în statele în curs de schimbare, susținând că statele nu își monitorizează în mod corespunzător listele electorale pentru a depista alegătorii neeligibili. Aceștia au făcut afirmații uluitoare, inclusiv că statele au mai mulți alegători înregistrați decât cetățeni eligibili și că pe liste se află persoane care nu sunt cetățeni.

Multe dintre aceste procese au fost deja respinse.

Dar chiar dacă republicanii pierd procesele, experții în drepturile de vot văd un motiv ascuns în intentarea acestora.

„Afirmațiile care stau la baza acestor procese se bazează pe date total nesigure, pe o metodologie de proastă calitate și, practic, afirmațiile sunt niște gunoaie”, a declarat Ben Berwick, avocat în cadrul grupului de supraveghere Protect Democracy. „Ele sunt, de asemenea, în acest caz, aduse de cei care neagă alegerile, în încercarea de a răspândi o poveste falsă pentru a induce în eroare publicul și a submina încrederea în alegeri.”

Sean Morales-Doyle, directorul programului pentru drepturile de vot de la Centrul Brennan pentru Justiție, a declarat că vede aceste procese ca pe un efort de a da un imprimatur de autoritate juridică unor afirmații false.

„Cred că veți vedea după alegeri dacă oamenii sunt supărați pe rezultat, arătând: „Am spus în ultimele opt luni că au avut liste umflate și oameni morți pe liste, non-cetățeni pe liste, iar instanțele nu au făcut nimic în această privință””, a spus el.

Berwick și colegii săi s-au referit la aceste cazuri ca la „procese zombie” pe care Trump și aliații săi ar putea încerca să le menționeze din nou după alegeri. Deși experții sunt încrezători că acest lucru nu va reuși, deoarece afirmațiile vor fi în continuare false, ar putea continua să semene îndoieli și să ofere un pretext oficialilor locali pentru a încerca să refuze să certifice votul.

Semănarea haosului în timpul unei numărători lungi a voturilor

La fel ca în 2020, este puțin probabil ca SUA să cunoască câștigătorul alegerilor în seara alegerilor.

Legile de stat din Pennsylvania și Wisconsin, două state decisive, interzic încă funcționarilor electorali să numere voturile prin corespondență până în ziua alegerilor, iar funcționarii electorali se așteaptă deja ca numărarea voturilor să dureze mult după ziua de marți.

Trump intenționează să declare că votul împotriva sa este fraudat și să indice numărătoarea lentă a voturilor drept dovadă, a raportat revista Rolling Stone în octombrie.

Presiuni asupra funcționarilor electorali locali, pentru a nu certifica votul

În cazul în care Trump pierde alegerile, vor exista probabil presiuni enorme asupra funcționarilor electorali locali pentru a nu certifica rezultatele alegerilor.

Trecută mult timp cu vederea, certificarea este procesul birocratic de oficializare a numărătorii voturilor la nivel local și de stat. Cei însărcinați cu certificarea voturilor sunt, de obicei, comisii formate din funcționari aleși sau numiți. Dacă un candidat dorește să conteste rezultatele alegerilor, statele îi permit să facă acest lucru în cadrul unor procese juridice separate, în afara certificării.

Certificarea a fost considerată mult timp o responsabilitate obligatorie, nediscreționară. Însă, în 2020, campania lui Trump și aliații săi i-au vizat pe republicani la nivel local și de stat și au făcut presiuni asupra lor pentru a nu certifica rezultatele.

Niciunul dintre aceste eforturi nu a funcționat în 2020, dar republicanii și-au petrecut ultimii patru ani vizând pozițiile care dețin putere asupra certificării. Cel puțin 35 de funcționari care au refuzat să certifice alegerile începând cu 2020 vor avea un rol în certificarea votului din această toamnă, potrivit unui raport al Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), un grup de supraveghere.

