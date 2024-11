Temerile Chinei legate de intrarea Coreei de Nord în războiul din Ucraina. Noul Război Rece amenință să cuprindă estul Asiei

Intrarea trupelor nord-coreene în războiul lui Putin amenință să dezechilibreze și mai mult situația în conflictul dintre Rusia și Ucraina și pune China într-o poziție precară. Colaborarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord aduce noul război rece dintre marile puteri mai aproape de China, care încearcă din greu să păstreze stabilitatea în Asia și să le țină piept Statelor Unite și aliaților din regiune, relatează The Guardian.

La doar un an după ce războiul civil din China s-a încheiat, în 1950, Mao Zedong a trimis primii soldați chinezi să lupte în Războiul din Coreea. Între 180.000 și 400.000 din trupele lui Mao aveau să moară în acel conflict, inclusiv fiul său cel mare.

Mao a explicat atunci că era important pentru China să apere Coreea de Nord pe câmpul de luptă pentru că „fără buze, dinții sunt reci”.

Această expresie chinezească a fost folosită pentru a descrie relația apropiată dintre China și Coreea de Nord de mai bine de șapte decenii. Pentru Beijing, Phenianul reprezintă un stat-tampon care îi asigură securitatea strategică în regiune, în timp ce nord-coreenii se bazează pe sprijinul economic, politic și militar al marelui lor vecin.

Acum, însă, această relație este pusă la încercare de un alt război care atrage tot mai mult cele două state comuniste într-o bătălie comună.

SUA au dezvăluit luna trecută că mii de trupe nord-coreene au fost trimise în Rusia pentru ca, probabil, să fie folosite pe linia frontului din Ucraina. Informația a fost confirmată săptămâna aceasta, când peste 10.000 de soldați nord-coreeni au ajuns în provincia Kursk, unde se dau lupte grele între armata ucraineană și cea rusă. Oficialii ucraineni au confirmat deja că au avut loc primele confruntări cu trupele nord-coreene.

În ciuda apropierii dintre Coreea de Nord și Rusia, China rămâne un partener mult mai important pentru Kim Jong Un decât Moscova. Foto: Profimedia Images

„Noua mentalitate de război rece”

Intrarea Coreei de Nord în teatrul de război din Ucraina trage Asia mai aproape de conflictul din Europa și amenință să extindă și să destabilizeze și mai mult un război cu consecințe globale.

Cu toate că unii experți cred că Beijingul știa de planurile Rusiei de a aduce nord-coreeni pe câmpul de luptă în Ucraina, alți analiști au spus că liderii Chinei nu au fost informați în prealabil de decizia Phenianului de a trimite trupe în Rusia, potrivit The Guardian.

Pentru moment, reacția Chinei a fost una destul de ștearsă: purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe a spus că rapoartele legate de soldații nord-coreeni din Rusia „sunt treaba lor”. În presa chineză, foarte puține informații au apărut pe acest subiect.

Beijingul a acuzat de mai multe ori SUA că urmărește o „nouă mentalitate de război rece” în privința Chinei, dar alianța dintre Rusia și Coreea de Nord va face încă și mai dificilă misiunea Chinei de a echilibra relația cu aliații ei strategici și dependența economică față de SUA și Europa.

Colaborarea militară dintre Moscova și Phenian formează un bloc care, inevitabil, va include și China și care va intra în conflict cu alianța SUA-Coreea de Sud-Japonia, potrivit lui Zhu Feng, decan al Institutului pentru Studii Internaționale de la Universitatea Nanjing.

China de azi nu mai este China anilor '50

China nu vrea să restabilească aceste triunghiuri din era Războiului Rece nici măcar cu proprii ei aliați, potrivit lui Zhu. „Problema este că acest tip de mentalitate de război rece contravine total interesului național al Chinei. China de azi nu mai este China anilor '50.”

Cu toate că cea mai mare influență a Chinei asupra Coreei de Nord este dată de relația lor economică, schimburile comerciale dintre cele două țări rămân la un nivel mai scăzut decât cel dinainte de pandemie, spre deosebire de comerțul dintre Coreea de Nord și Rusia, care a explodat.

Rusia îi oferă Coreei de Nord oportunitatea de a câștiga experiență pe câmpul de luptă și îi acordă asistență tehnologică ce ar putea moderniza armata nord-coreeană. Pentru China, este un semn de îngrijorare care sugerează faptul că Moscova este dispusă să concureze cu Beijingul în regiuni care făceau parte în mod tradițional din sfera de influență a Chinei.

Încă și mai îngrijorător este faptul că Rusia pare dispusă să ajute Coreea de Nord să își atingă obiectivele nucleare și să dezvolte rachete balistice cu rază lungă de acțiune. Săptămâna trecută, Phenianul a lansat o rachetă balistică intercontinentală de pe coasta de est, atingând un nou record de altitudine. A fost primul test de acest gen al nord-coreenilor din ultimul an.

China are în plan formarea unei coaliții strategice cu Rusia și Coreea de Nord, dar cu Beijingul în poziția de lider, nedorind ca vreunul dintre partenerii săi să preia inițiativa și să scape de sub controlul Chinei, potrivit lui Tong Zhao, cercetător al centrului Carnegie Endowment for International Peace.

Racheta balistică intercontinentală Hwasong-18 din arsenalul Coreei de Nord. Foto: Profimedia Images

China se teme că SUA vor să creeze un „NATO al Asiei”

China se teme, de asemenea, că atragerea Asiei înspre conflictul din Europa va mări gradul de implicare al Occidentului în problemele de securitate din estul Asiei și va grăbi formarea unui „NATO al Asiei”.

„China vede mai multe dezavantaje în trimiterea forțelor nord-coreene în Rusia decât potențiale beneficii”, a explicat și Shen Dingli, academician în relații internaționale din Shanghai.

Cu toate că se teme că o victorie a Rusiei în Ucraina ar duce la răcirea relațiilor cu Occidentul, liderul chinez Xi Jinping nu își dorește nici o înfrângere clară a Moscovei. Vladimir Putin este aliatul său cel mai apropiat, iar Rusia este un jucător important în blocurile multilaterale pe care Xi a încercat să le formeze pentru a se opune ordinii mondiale conduse de SUA.

„China a investit multe decenii ca să rezolve disputele de la graniță și să construiască o relație productivă cu Rusia pentru a face loc obiectivelor sale strategice”, a spus profesorul de drept internațional al Colegiului de Război Naval. „Aceste evoluții ar putea deraia rapid misiunea Beijingului.”

