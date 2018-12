Dezbaterile pentru Brexit, reluate de Parlamentul britanic în 9 ianuarie

Parlamentul britanic va relua pe 9 ianuarie dezbaterea asupra acordului privind Brexitul, a anunţat joi deputata britanică Andrea Leadsom, ministru pentru relaţia cu parlamentul, transmite Reuters.

Foto: GettyImages





Dezbaterea a fost suspendată după trei zile, anterior în cursul acestei luni, atunci când premierul Theresa May a decis în ultimul moment să amâne votul prevăzut asupra acordului privind Brexitul, recunoscând că întâmpină o opoziţie masivă în parlament.



Leadsom a spus că parlamentarii britanici vor continua dezbaterea respectivă pe 9 şi 10 ianuarie.



Ea nu a oferit o dată la care acordul de retragere va fi supus votului în parlamentul britanic, dar luni premierul Theresa May a anunţat că intenţionează să reprogrameze acest vot pentru săptămâna care începe cu 14 ianuarie.



Theresa May a cerut joia trecută Bruxellesului noi garanţii pentru a o ajuta să obţină ratificarea acordului de Brexit de către deputaţii britanici, dar liderii europeni au părut mai degrabă agasaţi de aceste solicitări considerate prea vagi. Liderii Celor 27, care s-au declarat cu toţii „gata să o ajute” pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările parlamentului britanic. Ei au repetat, totuşi, că acordul de divorţ „nu poate fi renegociat”.



Noile garanţii solicitate de premierul britanic se referă la aşa-numita „plasă de siguranţă'”, soluţia imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Republica Irlanda - stat membru al UE - şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă.

