Doi turiști, care erau în vacanță în Maroc, au murit după ce au fost împușcați de Garda de Coastă din Algeria

Garda de Coastă algeriană a împuşcat mortal doi turişti care îşi petreceau vacanţa în Maroc şi care au ajuns în apele algeriene cu skijeturile, relatează BBC.

Aceştia făceau parte dintr-un grup de patru persoane de naţionalitate francezo-marocană care au pornit cu skijeturile din staţiunea Saidia din Maroc.

Un alt treilea membru al grupului a fost arestat de Garda de Coastă, care patrulează graniţa dintre cele două state, aflată în apropiere.

Incidentul a provocat furie în Maroc

Incidentul a provocat furie în Maroc, după ce un pescar a publicat imagini video cu un trup neînsufleţit plutind în mare.

Graniţa dintre Algeria şi Maroc a fost închisă în 1994, iar Alegerul a întrerupt legărurile în urmă cu doi ani, acuzând Marocul de acţiuni ostile, acuzaţie respinsă de Rabat.

Mohamed Kissi a fost singurul din grupul de patru care a reuşit să ajungă înapoi în Maroc, relatează agenţia de ştiri AFP, citând presa marocană.

„Ne-am rătăcit, dar am continuat să mergem până am ajuns în Algeria. Ştiam că suntem în Algeria, pentru că o barcă gonflabilă neagră, algeriană, a venit spre noi şi cei aflaţi la bord au tras asupra noastră. Slavă Domnului, eu nu am fost împuşcat, dar i-au ucis pe fratele meu şi pe prietenul meu. L-au arestat pe celălalt prieten. Cinci gloanţe i-au lovit pe fratele şi pe prietenul meu. Celălalt prieten a fost atins de un glonţ”, a declarat Kissi, al cărui frate, Bilal, a fost ucis.

Bărbatul a fost găsit, într-un final, de Marina marocană şi dus înapoi în Saidia, a mai spus el.

Abdelali Merchouer este cel de-al doilea bărbat ucis.

Bărbatul arestat de Garda de Coastă algeriană, numit Smail Snabe, ar fi apărut miercuri în faţa unui procuror, dar nu au fost oferite detalii.

Cele două naţiuni au un lung istoric de tensiuni

Un purtător de cuvânt al guvernului marocan a refuzat să comenteze incidentul, declarând pentru AFP că este „o chestiune judiciară”.

Algeria nu a comentat deocamdată incidentul.

Cele două naţiuni au un lung istoric de tensiuni, întrucât îşi dispută Sahara de vest. Ele au o graniţă de aproape 2.000 de kilometri lungime, care a fost o sursă de tensiune de la independenţa faţă de regimul colonial francez. Ea a fost închisă în 1994 din motive de securitate, după ce militanţi islamişti au pus o bombă la un hotel din oraşul istoric Marrakesh, din Maroc.

