Donald Trump ar putea fi anchetat pentru fraudă electorală după ce a cerut unui oficial din Georgia „să-i facă rost” de voturi

Procurori cu experiență, juriști din domeniul legislației electorale și alți oficiali americani au sugerat că ar exista posibilitatea ca președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, să fie subiectul unei investigații penale de fraudă electorală după conversația telefonică pe care a avut-o cu secretarul de stat din Georgia, în care i-a cerut oficialului să „îi facă rost de 11.780 de voturi”, pentru a putea răsturna rezultatul din acest stat-cheie câștigat de Joe Biden.

Presiunile făcute de Trump la adresa oficialului din statul american Georgia ar putea să reprezinte fapte penale care să fie cercetate la nivel de stat sau chiar la nivel federal.

Deși procedura pentru o investigație penală la nivel federal împotriva unui președinte în exercițiu este dificilă, oficiali din Georgia, printre care și Raffensperger însuși, au confirmat că ar fi posibilă declanșarea unei anchete la nivel de stat, în Georgia. Situația urmează să fie cercetată și de către FBI.

„Dispozițiile legale, și cele federale dar și cele ale statului Georgia, prevăd că încercările de a solicita sau de a obține fraudarea unor alegeri reprezintă infracțiuni”, a declarat Preet Bharara, fost procuror general în New York, conform CNN. Ceva mai dificilă va fi dovedirea în instanță a faptului că Trump a intenționat, într-adevăr, so comită o infracțiune, însă Bharara a mai adăugat că faptul că Trump a fost foarte specific cu privire la numărul de voturi de care are nevoie ar putea reprezenta o dovadă că acesta știa foarte bine ce face când a vorbit cu Raffensperger.

Posibilă investigație în Georgia

Brad Raffensperger, secretarul de stat din Georgia, a recunoscut că Donald Trump ar putea fi cercetat de procuroarea de district din Fulton County, comitatul din Georgia în care Trump spera să obțină cele 11.780 de voturi.

Raffensperger a evitat, însă, să comenteze în ce privește legalitatea solicitărilor președintelui american în funcție, însă a precizat din nou că alegerile prezidențiale din Georgia s-au desfășurat transparent și corect și a respins teoriile conspirației promovate de Trump.

„Eu nu sunt jurist. Tot ce știu este că noi vom respecta legea și vom urma procedurile. Adevărule este important, iar noi ne-am luptat cu toate aceste zvonuri (n. red. – acuzațiile de fraudă ale lui Trump) vreme de două luni”, a spus Raffensperger. El a adăugat, însă, că nu s-a simțit presat de Trump în timpul convorbirii telefonice.

Fani Willis, procuroarea de district din Fulton County a spus, luni, în cadrul unui comunicat, că a ascultat apelul telefonic dintre Trump și Raffensperger și l-a calificat drept „tulburător”. Ea a adăugat că a primit deja o solicitare pentru a demara o investigație.

„Înțeleg că un membru al Comitetului Electoral al Statului a solicitat o investigație la Divizia pentru Alegeri a Secretarului de Stat. După această procedură, Comitetul poate să trimită cazul spre noi și spre procurorul general al Statului.

Pot să vă spun că eu voi pune în aplicare legea fără teamă și fără părtinire, iar odată ce investigația va fi fost terminată, această situație va fi gestionată de noi pe baza faptelor și pe baza legii”, a spus Willis, citată de CNN.

O solicitare de anchetă a convorbirii a fost trimisă și către FBI

Doi congresmani democrați, Ted Lieu și Kathleen Rice, au cerut directorului FBI, Chris Wray, să demareze o anchetă în ce privește conversația telefonică dintre Trump și oficialii din Georgia. Ei spun că fapta lui Trump se încadrează la fraudă electorală în codul penal federal dar și în cel din Georgia.

Conform legilor statului Georgia, frauda electorală se pedepsește cu închisoare de cel puțin un an, dar nu mai mult de trei ani.

FBI a confirmat, ulterior, că a primit solicitarea, dar nu a mai făcut și alte precizări cu privire la aceasta. În general, însă, acest gen de solicitări făcute de politicieni pentru cercetarea adversarilor lor politici sunt frecvente și rareori ajung să se concretizeze în investigații serioase.

