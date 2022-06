Shanghai a relaxat cele mai importante restricții anti-Covid, fiind un pas important spre revenirea la normalitate după o izolare de două luni, care i-a enervat pe locuitorii metropolei și a afectat economia Chinei.

Mai multe măsuri au fost deja flexibilizate în ultimele zile în urma raportării unui număr scăzut de contagieri cu noul coronavirus.

Miercuri dimineaţa, locuitorii din Shanghai au pornit din nou spre locurile de muncă, în timp ce unele magazine se pregăteau să deschidă. Metroul şi transporturile în comun funcţionează din nou.

Autorităţile au avertizat totuşi că reîntoarcerea la normalitate nu este deocamdată posibilă.

Shangai renunță la restricții după două luni de blocaje. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Centrele comerciale, magazinele de proximitate, farmaciile şi saloanele de înfrumuseţare vor putea funcţiona la o capacitate de 75%. Sălile de sport şi cinematografele vor rămâne închise, iar redeschiderea şcolilor se va face de la caz la caz.

Presa din Shanghai a publicat fotografii cu ofiţeri în echipament portocaliu care înlătură unele dintre barierele care blocau zonele oraşului de săptămâni.

Taxiurile şi maşinile private vor putea să circule din nou pe drumurile din aşa-numitele zone cu risc scăzut.

Un tânăr a povestit că în cartierul lui au fost lansate focuri de artificii la miezul nopții și că ''se simte ca la Anul Nou Chinezesc''.

O femeie a spus că a fost fericită să reîntâlnească cu prietenii și că a sărbătorit relaxarea cu un picnic: ''Am cântat, am băut, am vorbit, ne uitam la oameni venind și plecând de pe ambele maluri ale râului Huangpu.''

Alții și-au exprimat însă teama că blocajele ar putea reveni.

''Sunt puțin îngrijorat pentru cum va fi pe viitor, la muncă și în viața de zi cu zi. Emoțional, este mult mai bine decât în perioada de izolare. I-am spus șefului meu că plec [din China] dacă orașul este închis din nou'', a afirmat o tânără de 27 de ani.

Persoanele care locuiesc în zone considerate ''cu risc ridicat'' vor fi în continuare supuse unor restricţii de călătorie.

Ministerul Sănătăţii a raportat marţi 31 de noi cazuri la Shanghai, faţă de peste 25.000 de la sfârşitul lunii trecute. Închiderea oraşului, cel mai populat din China, a slăbit economia, a afectat producţia, a limitat consumul şi a perturbat semnificativ lanţurile de aprovizionare.

