Arheologii au descoperit în Egipt aproape 60 de sarcofage în stare perfectă într-o necropolă din Saqqara, la sud de Cairo, unde acestea au fost îngropate în urmă cu peste 2.500 de ani. Descoperirea a fost făcută în apropierea celebrei piramide în trepte a lui Djoser, construită în urmă cu 4.700 de ani, prima din era faraonică.

Conform primelor observaţii, sarcofagele conţin rămăşiţe ale unor preoţi, ale unor responsabili politici de rang înalt şi ale altor personalităţi.

Deschiderea unuia dintre sarcoface, sâmbătă, în faţa presei şi a invitaţilor adunaţi sub un cort mare, a relevat o mumie perfect conservată, ornată cu hieroglife colorate, cu un chip cu trăsături fin conturate, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Aproape 60 de sarcofage perfect conservate au fost descoperite în Egipt, la Saqqara. Unul dintre ele a fost deschis în prezența presei Foto: Profimedia

„În urmă cu aproape trei săptămâni, noi am găsit 13 sarcofage sigilate şi intacte, iar săptămâna următoare, am anunţat că am descoperit alte 14”, a amintit Khaled El-Enany, ministrul egiptean al turismului şi al antichităţilor. „Anunţăm astăzi că 59 de sarcofage (în total) au fost retrase din gropile funerare”, a declarat ministrul, aflat chiar la locul descoperirii.

Oficialul spune că acesta nu este însă decât începutul, pentru că au mai rămas sarcofage - nu se știe câte - în alte puţuri. „Consider că este începutul unei mari descoperiri”, a spus oficialul, precizând că sarcofagele din lemn datează probabil din a 26-a Dinastie a Egiptului antic, în jurul secolelor VI-VII î.H.

Zeci de statui au fost recuperate din împrejurimi, în special o figurină din bronz a zeului florii de lotus, Nefertum.

Egiptul speră să-și revitalizeze turismul

Toate sarcofagele, acoperite cu desene complexe în culori vii, precum şi cu hieroglife, urmează a fi transportate la Marele Muzeu (Egipten Grand Egyptian Museum /GEM/), a cărui inaugurare prevăzută pentru sfârşitul anului 2020 a fost amânată pentru anul următor.

Aproape 60 de sarcofage intacte au fost descoperite în Egipt la Saqqara, în apropierea piramidei lui Djoser Foto: Profimedia

Ele vor fi plasate într-o sală din faţa celei care urmează să primească 33 de sarcofage sigilate ale unor preoţi din a 22-a Dinastie, descoperite în 2019 la Luxor, în sudul Egiptului.

Situl Saqqara, care se află la 25 km sud de piramidele din platoul de la Giza, adăposteşte necropola capitalei Egiptului antic Memphis. El este inclus în patrimoniul mondial al UNESCO.

Aceasta este prima mare descoperire după ce pandemia de COVID-19 a afectat Egiptul, determinând închiderea şi a siturilor arheologice timp de trei luni.

Egiptul speră că toate aceste descoperiri şi noul său muzeu vor redinamiza turismul afectat de pandemie, dar și de instabilitatea politică şi de atentatele de după revoluţia din 2011, care l-a înlăturat de la putere pe Hosni Mubarak.