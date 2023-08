"Este OK să vă fie frică". Cum încearcă autoritățile din Ucraina să îi convingă pe bărbați să lupte în război

Ucraina are nevoie constantă de oameni pentru a înlocui zecile de mii de soldați uciși sau răniți pe câmpul de luptă, în contextul în care statul se confruntă cu o corupție generalizată în rândul oficialilor responsabili cu recrutarea militară. Totodată, după mai bine de un an și jumătate de război, unii dintre bărbații care au fost pe front se declară epuizați, în timp ce alții nu vor să lupte și caută cu disperare orice modalitate prin care pot eluda înrolarea. Între timp, autoritățile derulează campanii de recrutare prin sensibilizare, spunându-le oamenilor că "este OK să vă fie frică".



"Sistemul este foarte învechit", spune Yehor, un bărbat care și-a văzut tatăl suferind de probleme de sănătate mintală în urma războiului purtat de sovietici în Afganistan.

Acesta este motivul pentru care nu vrea să lupte.

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, bărbații care se opuneau serviciului militar aveau o alternativă - munca agricolă sau în cadrul serviciilor de asistență socială, însă opțiunea nu mai este valabilă odată cu războiul și legea marțială.

"Fiecare situație are particularitățile ei", mai arată Yehor.

"Faptul că este stipulat în constituție că toți cetățenii de sex masculin trebuie să lupte nu este, în opinia mea, în acord cu valorile de astăzi", mai spune el.

Yehor a fost trimis recent la un centru de recrutare, după ce poliția din Kiev l-a oprit la un control și l-a acuzat că evită recrutarea. I s-a dat voie să se întoarcă acasă ulterior, după ce s-a plâns de dureri de spate. Însă îi este teamă că data viitoare n-o să-i mai meargă cu astfel de scuze.

Există situații în care se acordă exceptarea de la serviciul militar - pentru probleme de sănătate sau celor care sunt părinți singuri sau au o persoană în îngrijire. Dar cei care refuză sau evită recrutarea sunt pasibili de amendă sau chiar de o pedeapsă de trei ani de închisoare.

La război, în funcție posibilități

"Ar trebui să li se permită tuturor să contribuie la război în funcție de propria situație, care trebuie luată în calcul. Îmi pare rău pentru cei care se află pe liniile frontului, dar eu nu am o alternativă pacifistă", se justifică bărbatul.

Modul în care Kievul recrutează a fost considerat corupt în esență.

Volodimir Zelenski i-a demis pe toți șefii comisariatelor militare regionale, însărcinați cu recrutarea, din cauza acuzațiilor de corupție și folosire a intimidării lansate la adresa ofițerilor.

Șeful comisariatului din Odesa a fost acuzat recent că și-a cumpărat mașini și proprietăți pe coasta de sud a Spaniei, bunuri care au costat câteva milioane de dolari, însă acesta a negat acuzațiile. Oficiali din domeniul apărării au declarat pentru BBC că presupusele infracțiuni sunt "rușinoase și inacceptabile".

Ucrainenii caută online cum să evite mobilizarea

Din cauza mobilizării, bărbații cu vârsta sub 60 de ani nu au voie să părăsească Ucraina, însă mii de ucraineni încearcă des să se strecoare peste graniță, cei mai mulți trecând Carpații către România.

Pentru cei care rămân în Ucraina, grupurile de discuții online sunt un mijloc prin care găsesc toate informațiile necesare pentru a eluda mobilizarea.

Pe Telegram, există canale în care bărbaților li se dau sfaturi despre cum să evite întâlnirea cu patrulele militare. Există grupuri pentru regiuni și orașe diferite, iar unele au chiar și peste 100.000 de membri.

Pe aceste grupuri, ofițerii de recrutare sunt supranumiți «măslinele», din cauza culorii uniformelor. Când măslinele dau de un potențial recrut, îi înmânează un document și îi ordonă să se înregistreze la un centru de recrutare. Din informațiile care circulă, persoanele care au urmat aceste indicații au fost reținute acolo și nu li s-a mai permis să revină acasă.

"Este OK să vă fie frică"

"Este OK să vă fie frică", încurajează ministerul Apărării

Ministrul Apărării face apel la cetățeni să-și actualizeze informațiile din baza națională de date. Mulți n-o fac, acuzând că unii recruți dau mită pentru a scăpa de armată și că ofițerii folosesc metode de hărțuire și de intimidare. Totodată, muți refuză și pentru că unii recruți au ajuns pe front după numai o lună de instruire.

Între timp, autoritățile sunt dornice să recapete încrederea oamenilor și le transmit că este firesc să le fie teamă.

"Este OK să vă fie frică", este sloganul celei mai recente campanii de informare, o paralelă între temerile din copilărie și îngrijorările din prezent.

Într-o tabără de vară abandonată din Kiev, civilii sunt instruiți cum să le țină piept soldaților ruși, în caz de nevoie. Armele lor nu sunt reale, dar unii dintre ei speră că vor reuși să le încerce și pe acelea.

Anton, un student de 22 de ani, s-a pregătit pentru aceste moment.

"Când a început războiul, nu eram gata să fiu recrutat. Acum trebuie să mă pregătesc să merg la război", spune el.

Acesta nu are o părere bună despre cei care evită recrutarea, dar înțelege de ce unii nu vor să lupte și admite că îi este deopotrivă teamă.

"Sigur, toată lumea e speriată. Dar dacă situația se înrăutățește, atunci n-o să mai putem sta aici, în Kiev", a explicat tânărul.

Chiar dacă Ucraina a depășit așteptările occidentului prin îndârjirea cu care a înfruntat Rusia, iar Moscova a fost nevoită să-și regândească obiectivele, Kievul are nevoie să schimbe strategia. Nu doar în ceea ce privește contraofensiva care progresează lent, dar și în privința campaniei interne și a modului în care motivează cetățenii să vină la luptă.

Nevoia de oameni pe front este de necontestat, însă, în egală măsură, adevărul incomod pentru autorități este că lupta pe front nu-i pentru oricine, conchide BBC.

