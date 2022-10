Europarlamentar olandez, la Digi FM: „Îmi este rușine că țara mea blochează accesul României la Schengen!”

Europarlamentarul olandez Sophie in 't Veld a criticat vineri, la Digi FM, decizia Parlamentului de la Haga de a se opune aderării României la spațiul de liberă circulație: „Îmi este rușine de faptul că țara mea blochează accesul la Schengen fără motiv”.

„Parlamentarii aleși au dreptul să voteze cum vor. Îmi este rușine de faptul că țara mea nu are o politică constructivă, de faptul că blochează accesul la Schengen fără niciun motiv și că dă lecții altor țări. Da, este rușinos. Aș vrea să îmi văd țara acolo în față, în încercarea de a construi o nouă Europă”, a declarat europarlamentarul olandez Sophie in 't Veld, la Digi FM.

Aceasta atrage atenția că o astfel de decizie va ajuta partidele extremiste, în special pe cele din România și Bulgaria.

„Există partide naționaliste, populiste, extremiste atât în Bulgaria, cât și în România sau Olanda. Ele au aceeași agendă la nivel european, fac parte din aceleași grupuri politice. La nivel național însă, se confruntă. Naționaliștii din Olanda trezesc în oameni sentimente antieuropene, anti-Bulgaria, anti-România. Dacă reușesc acest lucru, naționaliștii din România, de exemplu, se vor folosi de asta pentru a trezi la rândul lor sentimente anti-europene în rândul românilor. Este foarte cinic și cred că este esențial ca politicienii de centru responsabili să construiască o Europă unită. Asta înseamnă să își asume responsabilitatea și să spună: Bulgaria și România îndeplinesc criteriile, trebuie să fie primite în Schengen”, a adăugat europarlamentarul.

Precizările vin după ce Parlamentul de la Haga a adoptat o rezoluţie prin care cere premierului Mark Rutte să nu voteze la Consiliul European din decembrie pentru intrarea țării noastre în spatiul european de libera circulație. Aleșii olandezi invocă nivelul mare al corupției din țara noastră, deși acesta nu este un criteriu propriu-zis.

„Corupția este o problemă, dar acest lucru nu ține de intrarea României și Bulgariei în Schengen”, a subliniat Sophie in 't Veld. Ea a atras atenția guvernului de la Haga că nu este momentul să puncteze electoral, în detrimentul unității europene.

„Desigur, corupția este o problemă, dar nu are nimic de a face cu criteriile Schengen. Trebuie să luptați cu corpupția? Da, sigur! Dar criteriile pentru a intra în Schengen au fost îndeplinite. Deci trebuie să fiți lăsați să intrați în Schengen. Nu poți veni cu criterii noi de fiecare dată, iar asta este ceea ce parlamentul olandez nu înțelege. Cred că prim-ministrul ar trebui să arate lidership, dar mă tem că nu face destule eforturi din cauza politicii interne. Voi, Bulgaria și România, nu primiți un cec în alb. Îndepliniți criteriile din 2011. Toată lumea vrea solidaritate europeană, unitate europeană. Suntem în mijlocul a nenumărate crize: război, criză energetică, inflație, etc. Nu este momentul să plusezi în fața electoratului de acasă în detrimentul unității europene”, a mai declarat la Digi FM Sophie in 't Veld.

Editor : Ioana Coman