Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești

Data publicării:
atac ucraina
Foto cu caracter ilustrativ: dsns.gov.ua

Autorităţile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi din apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, potrivit AFP şi Agerpres.

Autorităţile raportează frecvent atacuri cu drone asupra acestei regiuni, care a fost ferită de lupte terestre de la contraofensiva ucraineană din 2022 şi retragerea trupelor ruse, dar care se află în raza tirurilor Rusiei vecine.

„Consiliul de Apărare a decis evacuarea a 14 aşezări din apropierea frontierei, unde locuiesc încă 300 de persoane”, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Viaceslav Ceaus, într-un comunicat, precizând că „zona din preajma frontierei este bombardată în fiecare zi”.

Potrivit acestei surse, evacuările vizează comunităţile din Novgorod-Siverski, Semenivka şi Snovsk, fiecare situată între 10 şi 40 km distanţă de frontiera cu Rusia, precum şi din Gorodnia, la 20 km de Rusia şi Belarus.

„Trebuie să realizăm evacuarea în termen de 30 de zile”, a precizat Ceaus.

Odată cu venirea iernii, Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene cu drone şi rachete, vizând în special infrastructura energetică din Ucraina şi aruncând locuitorii în întuneric.

„În acest an, peste 1.400 de locuitori au părăsit zona de frontieră”, a adăugat Ceaus.

În octombrie, un atac rusesc cu drone împotriva localităţii Novgorod-Siverski s-a soldat cu patru morţi.

Autorităţile ucrainene ordonă frecvent evacuări obligatorii de civili, în special în zonele din est, unde trupele ruse avansează în faţa forţelor ucrainene, care duc lipsă de oameni şi muniţii.

Aceste evacuări au loc în timp ce eforturi diplomatice sunt angajate din noiembrie, sub egida Washingtonului, pentru a se încerca punerea capăt conflictului, cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Editor : Ș.A.

