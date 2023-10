Fiul unui lider fondator Hamas rupe tăcerea și denunță gruparea teroristă: "Nu le pasă de palestinieni, îi folosesc ca scut uman"

Fiul unui lider fondator al Hamas rupe tăcerea și denunță gruparea teroristă după ce s-a întors împotriva propriei sale familii și s-a convertit la creștinism când a văzut ororile comise de grupare. "Nu le pasă" de palestinieni, ei "folosesc poporul palestinian ca scut uman", susține Mosab Hassan Yousef.

Mosab Hassan Yousef a fugit din Orientul Mijlociu și s-a convertit la creștinism. El a spionat în favoarea israelienilor și a cerut azil în SUA, scrie Fox News.

"M-am născut în inima conducerii Hamas... și îi cunosc foarte bine. Nu le pasă de poporul palestinian. Le-am văzut brutalitatea în 1996, când am petrecut aproximativ un an și jumătate în închisoarea Megiddo... Au ucis atât de mulți palestinieni în acel moment și am decis că nu pot continua alături de această mișcare. Trebuia să fiu sincer cu mine însumi. Chiar dacă Hamas îmi oferea avantaje... Eram ca un prinț în acea lume... dar nu mi-a plăcut. M-am întors chiar și împotriva propriei familii... pentru că nu mi-a plăcut Hamas, iar astăzi, 25 de ani mai târziu, ei sunt conducătorii Gazei și vedem ce sunt capabili să facă", a declarat Mosab Hassan Yousef

Remarcile sale au loc la aproape două săptămâni după masacrele comise de gruparea teroristă în cartierele israeliene de la granița cu Fâșia Gaza.

"Hamas nu este o mișcare națională. Hamas este o mișcare religioasă cu scopul de a înființa un stat islamic", a spus Yousef. "Nu le pasă de naționalism. De fapt, sunt împotriva naționalismului. Folosesc cauza palestiniană doar pentru a-și atinge obiectivele, așa că obiectivul pe termen lung... [este] transformarea Orientului Mijlociu și a lumii într-un stat islamic", a adăugat Yousef.

El a susținut că adevăratul vinovat din culise este Iranul - un sponsor cunoscut al grupării teroriste. "Iranul este adevăratul maestru din acest tablou. Hamas nu servește poporul palestinian, Hamas servește Iranul. Aceștia sunt stăpânii Hamas. Deci minciuna lor despre naționalism, că sunt o mișcare națională... Ei folosesc poporul palestinian ca scut uman.

Trebuie să eliberăm Gaza de Hamas. Israelul... face poporului palestinian cea mai mare favoare prin distrugerea Hamas", a subliniat Mosab Hassan Yousef.

