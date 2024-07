Fost director CIA, despre atentatul împotriva lui Trump. Având în vedere amenințările Iranului, ceea ce s-a întâmplat a fost o nebunie

Fostul director al CIA Leon Panetta a criticat deficiențele de securitate din jurul tentativei de asasinare a lui Donald Trump în Pennsylvania sâmbăta trecută, în special având în vedere rapoartele privind amenințările iraniene la adresa fostului președinte. El este nemulțumit pentru că, în contextul în care Serviciul Secret primise informații despre amenințări cu moartea la adresa lui Donald Trump, măsurile luate au fost pe departe insuficiente. "Este o nebunie", spune el.

Panetta a fost directorul CIA pentru trei ani, iar apoi a fost Secretarul Apărării, pentru alți doi, ambele funcții ocupate în timpul Administrației Obama. Panetta a fost de asemenea șef de cabinet al lui Bill Clinton la Casa Albă între 1994 și 1997.

Vorbind la podcastul One Decision, pe care îl găzduiește împreună cu Sir Richard Dearlove, fost șef al serviciului britanic de informații MI6, Panetta a declarat: „Este deosebit de deranjant din cauza a ceea ce am aflat: comunitatea de informații a furnizat informații Serviciului Secret că există ... amenințări cu asasinarea din partea Iranului, asupra fostului președinte Trump, precum și asupra altora, iar ei, ca urmare a acestui fapt, se presupune că au crescut desfășurarea protecției Serviciului Secret”. Apoi a continuat: „Și dacă acest lucru este adevărat și tot nu au reușit să stabilească un perimetru, scuza că acest lucru se află cumva în afara perimetrului evenimentului este o nebunie.”, scrie The Guardian.

Panetta a declarat: „Vorbind din propria mea experiență, scopul nostru în protejarea președintelui a fost să ne asigurăm că există un perimetru sigur în jurul președintelui și că acesta include fiecare zonă din care un posibil asasin ar putea lovi. Și astfel, ceea ce faci este să te uiți la fiecare posibilitate din acea zonă și să încerci să te asiguri că o securizezi. De aceea plasezi lunetiștii într-o poziție înaltă, pentru a te asigura că se uită în permanență de unde ar putea lovi posibilii asasini. Și ceea ce mă nedumerește cu adevărat este dacă vederea lor a fost cumva obstrucționată. Iată un tip cu o armă care urcă pe acoperișul unei clădiri la 150 de metri de fostul președinte ... singura concluzie vizibilă este eșecul Serviciului Secret de a face ceea ce ar fi trebuit să facă”.

„Și acum intrăm în inima acestei campanii și vor fi o serie de mitinguri, o serie de evenimente politice. Și ar fi bine să învețe rapid ce a mers prost, pentru a se asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla”.

Panetta a mai făcut și alte comentarii: „Dincolo de investigarea a ceea ce s-a întâmplat, cred că ridică, de asemenea, întrebări cu privire la direcția în care ne îndreptăm ca țară și dacă acest lucru nu va face decât să sporească violența politică pe măsură ce ne apropiem de alegeri sau dacă ambii candidați, Donald Trump și Joe Biden, decid că este cu adevărat important să încercăm să facem această țară să respingă acest tip de violență și să fie mai unită. În abordarea noastră față de politică, mi-ar plăcea să cred că această cale este încă posibilă în această țară. Dar având în vedere istoria prin care tocmai am trecut și ceea ce am văzut că s-a întâmplat, mă tem că ne îndreptăm într-o direcție greșită.”

Vina este aruncată către poliția locală

Solicitată să demisioneze, Kimberly Cheatle, directoarea Secret Service, trebuie, de asemenea, să răspundă întrebărilor legate de modul în care Thomas Matthew Crooks, un bărbat în vârstă de 20 de ani, a reușit să ajungă la acoperișul de pe care a tras în expoziția din comitatul Butler, deși a fost văzut de mai mulți martori și agenți de securitate.

Vorbind luni pentru ABC, Cheatle a declarat: „În acest caz particular, am împărțit sprijinul pentru locul respectiv, iar Secret Service a fost responsabil pentru perimetrul interior. Apoi am solicitat asistență de la omologii noștri locali pentru perimetrul exterior. În acea clădire se afla poliția locală - poliția locală din zonă era responsabilă de perimetrul exterior al clădirii.”

Autoritățile locale au pus la îndoială această versiune. Miercuri, Washington Post a relatat că Serviciul Secret a fost informat că poliția locală nu are suficiente resurse pentru a supraveghea clădirea în cauză.

Editor : Sebastian Eduard