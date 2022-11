Gestul curajos al unei actrițe din Iran, care s-a pozat fără vălul islamic: „Voi plăti orice preț pentru a-mi susține drepturile”

Una dintre cele mai cunoscute actrițe din Iran a postat miercuri pe rețelele sociale o fotografie cu ea fără vălul obligatoriu la femeile din republica islamică.

Aparentul act de sfidare este făcut de Taraneh Alidoosti pe fondul protestelor declanșate după moartea Mahsei Amini, care durează deja de câteva săptămâni. Tânăra iraniană, de origine kurdă, în vârstă de 22 de ani, a murit la mijlocul lunii septembrie, după ce a fost bătută în arestul poliției pentru că nu a purtat corespunzător vălul.

Alidoosti, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Iran, care a susținut public protestele, a postat fotografia în care are capul descoperit pe pagina ei de Instagram. În mână ține un mesaj scris în limba kurdă: „Jin. Jiyan. Azadi.” (Femeie. Viață. Libertate.), relatează The Guardian.

Alidoosti este o vedetă în filmele regizorului premiat Asghar Farhadi, inclusiv The Salesman, care a luat Oscarul pentru cel mai bun film în limbă străină în 2017.

Cu câteva zile înainte, tot pe Instagram, actrița a promis că va rămâne în țara ei cu „orice preț”, precizând că deocamdată n-o să mai lucreze pentru a putea ajuta familiile celor uciși sau arestați în urma protestelor. „Voi rămâne aici și nu am nicio intenție să plec”, a spus actrița de 38 de ani, care susține că nu are pașaport sau rezidență în străinătate. „Voi fi alături de familiile prizonierilor și ale celor uciși. Voi fi avocatul lor”, a spus ea. „Voi plăti orice preț pentru a-mi susține drepturile și, cel mai important, cred în ceea ce construim împreună astăzi”, a adăugat ea.

Alidoosti a fost o prezență importantă pe scena cinematografiei iraniene încă din adolescență și a jucat în filmul apreciatului regizor Saeed Roustayi, Leila’s Brothers, care a fost prezentat la festivalul de la Cannes din acest an.

Ea este cunoscută ca o apărătoare înfocată a drepturilor femeilor și a drepturilor omului în Iran.

Starurile din cinematografia iranienă erau supuse presiunilor încă dinaintea pretestelor din această toamnă. Regizorii premiați Mohammad Rasoulof și Jafar Panahi sun arestați de la începutul acestui an.

Când alte proteste de amploare au avut loc în noiembrie 2019, Alidoosti a declarat că iranienii sunt „milioane de captivi”, nu cetățeni.

Editor : D.C.