Hugh Grant acuză tabloidul The Sun că ar fi angajat detectivi particulari care să îi spargă apartamentul și să îl spioneze

Hugh Grant a acuzat tabloidul The Sun că i-ar fi spart apartamentul și că ar fi pus un dispozitiv de urmărire în mașina sa în încercarea de a obține informații private despre actor și familia lui, informează The Guardian.

Actorul s-a prezentat joi în fața instanței pentru o audiere în care a prezentat acuzațiile potrivit cărora, printre altele, The Sun i-ar fi monitorizat apelurile telefonice și mesageria vocală.

Grant a spus că apartamentul său de la Londra a fost spart în 2011 - ușa de la intrare a fost forțată, dar nu i-a fost furat nimic. În ziua următoare, a apărut un articol în The Sun cu o descriere „detaliată a interiorului apartamentului, inclusiv a semnelor unei dispute domestice”.

Grant a spus la acea vreme că nu știa cine a pătruns în apartamentul său. „Nu am avut nicio dovadă că spargerea a fost comisă sau ordonată de presă, cu atât mai puțin de The Sun”. Grant a intentat procesul împotriva tabloidului după ce a primit informații care „arătau, pentru prima dată, dovezi că The Sun a săvârșit activități ilegale împotriva mea și a asociaților mei”.

Actorul britanic a mai spus că în anii 2000, The Sun a angajat detectivi particulari care să pătrundă în două proprietăți asociate cu compania sa de producție de film și cu fosta lui iubită, Liz Hurley.

Grant a spus că aceste spargeri de proprietăți ar fi fost puse la cale și aprobate de Rebekah Brooks, fost editor al tabloidului The Sun.

Războiul mediatic cu The Sun a fost declanșat de Prințul Harry

Acuzațiile lansate de Grant sunt judecate alături de un caz similar intentat de Prințul Harry. Acesta a cerut despăgubiri de 200.000 de lire sterline din partea celor de la The Sun pe care îi acuză că i-au ascultat mesageria vocală și că au angajat detectivi particulari pentru a obține informații despre relațiile lui personale.

Compania lui Rupert Murdoch care deține The Sun neagă toate acuzațiile și spune cu niciun comportament ilegal nu a avut vreodată loc în cadrul The Sun.

The Sun a mai fost acuzat că a obținut detalii despre primul copil al lui Grant, în ciuda faptului că mama lui i-a dat naștere folosind un nume fals pentru ca întreg evenimentul să rămână un secret. Grant acuză tabloidul că ar fi obținut informația prin mituire sau alte metode înșelătoare.

Mai mult, un reporter important al The Sun ar fi cerut obținerea de informații private prin metode neortodoxe și despre persoane importante, precum copilul unui fost prim-ministru, un membru de rang „foarte înalt” al familiei regale și „victime ale unor atrocități teroriste”.

În timp ce tabloidul a încercat să blocheze judecarea celor două cazuri pe motiv că atât Grant, cât și Harry au așteptat prea mult timp până să intenteze procesul, avocații celor doi au explicat că întârzierea se datorează tocmai eforturilor editorului de la The Sun de a ascunde acțiunile angajaților săi.

Grant a descoperit că The Sun s-a aflat în spatele spargerii apartamentului său abia în 2022, după ce a vorbit cu investigatorul privat Gavin Burrows.

În încheierea declarației sale în calitate de martor, Grant a spus: „Am investit mult timp în efortul de a promova o presă mai bună și mai etică... inculpatul este clar că se consideră deasupra legii și se folosește acum de lege într-un mod în care cred că nu a fost niciodată menită a fi folosită, pentru a ascunde și mușamaliza și mai mult ceea ce a comis”.

