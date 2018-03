„Ieșirile de urgență blocate au transformat mall-ul într-o capcană a morții”. De ce nu au pornit alarmele de incendiu

Anchetatorii ruși și martorii incendiului teribil de la un mall din Kemerovo, Siberia, în care cel puțin 64 de persoane au murit, spun că alarmele de incendiu din complexul comercial nu au pornit și, mai mult, ieșirile s-au blocat în momentul în care flăcările au cuprins clădirea, scrie BBC News.

Zeci de victime ale incendiului sunt copii, iar imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum oamenii s-au chinuit minute în sir să deschidă ușile de la ieșirile de urgență, iar unii dintre ei s-au arucat pe ferestre pentru a scăpa de flăcări și de fumul dens.

Comitetul de Investigare spune că un electrician a „oprit alarmele de incendiu”, după ce a fost alertat că flăcările au izbucnit în mall. Alți doi angajați au fost reținuți pentru interogatorii, iar directorul tehnic al centrului comercial, dar și patronul locului de joacă unde a izbucnit incendiul au ajuns și ei la audieri.

Politicianul rus Anton Gorelkin a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că „ieșirile de urgență erau blocate și au transformat mall-ul într-o capcană a morții” și că „nu a existat un plan de evacuare organizat”.

De asemenea, el a spus că extinctorul care putea fi folosit pentru a stinge focul atunci când a izbucnit nu funcționa.

Presa rusă scrie că o parte din acoperișul mall-ului s-a prăbușit, din cauza flăcărilor, care au izbucnit în locul în care se afla o trambulină pentru copii și la un cinematograf de la etajul 4. Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută.

„O femeie a dat buzna în sala de cinema și a strigat: Foc!Foc!, apoi am început cu toții să fugim. Nu s-a aprins nicio lumină să ne ajute să găsim ieșirea. Am reușit să ieșim urmărind lumina de pe podea. Nicio alarmă nu a sunat. Am auzit una abia când coborâsem deja până la primul etaj”, spune o femeie care a reușit să se salveze.

Mai multe informații publicate de presa rusă susțin că unii dintre paznicii mall-ului i-ar fi împiedicat pe copii să fugă pe scări, însă aceste informații nu au fost deocamdată confirmate de autorități.