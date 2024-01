Imagini transmise miercuri dimineață de la aeroportul Haneda din Tokyo, unde ieri o aeronavă plină cu călători s-a ciocnit cu un avion mai mic, arată epava înnegrită și distrusă complet a avionului de pasageri. În accident au murit cinci oameni și alți aproape 400 au scăpat în mod miraculos cu viață.

Anchetatorii cercetează coliziunea care avut loc pe pistă și care a provocat o explozie mare. A fost nevoie de opt ore pentru a stinge complet incendiul, potrivit pompierilor.

Toți cei 379 de oameni de la bordul avionului Airbus de mari dimensiuni care a luat foc au fost evacuați nevătămați în doar 90 de secunde.

Oficialii japonezi au confirmat că avionul de pasageri avea permisiune de aterizare de la controlorii de trafic aerian.

''Am fost imediat instruiți să stăm jos, așa că toată lumea a luat o poziție sigură și apoi a evacuat aeronava''. Asta își amintește unul dintre pasageri. Potrivit lui, personalul navigant a dat instrucțiuni precise, pentru a-i liniști pe pasagerii panicați. Pasagerii de la bord au reacționat calm și au reușit să evacueze în siguranță.

Imagini de pe aeroportul din Tokyo, cu epava înnegrită a avionului distrus ieri de flăcări. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Firește, au existat și pasageri care nu și-au putut stăpâni teama, au făcut zgomote puternice, dar însoțitorii de bord le-au dat instrucțiuni precise.

''Da, toată lumea din jurul meu era calmă'', a declarat o pasageră. ''Am coborât pe rând de pe toboganul de evacuare și am fost instruiți să formam un cerc de 10 persoane în apropierea aeronavei, ținându-ne de mână, iar însoțitorii de bord au verificat dacă există răni.'', a adăugat ea.

În tot acest timp, sute de oameni aflați în terminalul aeroportului urmăreau stupefiați incendiul, eforturile pompierilor veniți cu 100 de autospeciale în jurul avionului, și umbrele pasagerilor care mai mult săreau decât mergeau, din avionul mistuit de flăcări. Printre ei, erau și rudele pasagerilor, așteptând cu sufletul la gură să afle că ai lor sunt în siguranță.

''Am primit un telefon de la soțul meu. Mi-a spus să nu ne facem griji pentru că a ieșit din avion și este pe pistă. A închis, dar m-a sunat după 20, 30 de minute și mi-a spus că este în aeroport'', a declarat o femeie.

''Am fost șocată, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. A fost și un cutremur (luni - n.r.). Am venit aici, îngrijorată dacă funcționează trenurile de mare viteză. Odată ajunsă aici, am aflat de incendiu. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla'', a povestit altă femeie.

''Sunt sigură că soțul meu a fost șocat, nimeni nu are o experiență de genul acesta, când fumul umple interiorul unei cabine de avion. Era foarte fericit când m-a sunat, așa că am fost surprinsă'', a afirmat alta.



Pasagerii aeronava Airbus 350 au mai avut o șansă și grație modelului de avion. Acesta este primul incident major în care este implicat un A350, iar experții în aviație spun că materialele din care este construit avionul au făcut ca focul să se propage mai încet decât s-ar fi întâmplat la modele mai vechi. Asta le-a dat timp membrilor echipajului să organizeze evacuarea în siguranță, înainte ca focul să cuprind complet avionul lung de aproape 30 de metri.

