În locul lui Kim Jong-un, Donald Trump s-a întâlnit cu Kim Kardashian. Despre ce au discutat cei doi

Kim Kardashian, o vedetă a producţiilor TV de tip reality-show, care militează pentru eliberarea unei bunici condamnate la închisoare pe viaţă, a discutat miercuri la Washington cu preşedintele Donald Trump despre reforma carcerală din Statele Unite, informează AFP, citat de Agerpres.

Foto: Casa Albă

Purtând o ţinută vestimentară sobră, Kim Kardashian a ajuns la Casa Albă miercuri după-amiază, potrivit unui fotograf de la AFP.



"Am avut o super-întâlnire cu Kim Kardashian astăzi, am discutat despre reforma carcerală şi despre condamnări", a scris pe Twitter preşedintele american, care a ilustrat acel mesaj cu o fotografie ce îl prezintă, zâmbitor, alături de starleta TV, în Biroul Oval de la Casa Albă.



Potrivit companiilor mass-media americane, Kim Kardashian a discutat şi cu Jared Kushner, ginere şi consilier al preşedintelui american, care coordonează eforturile - deocamdată incipiente - ale administraţiei republicane de la Casa Albă în vederea realizării unei reforme a justiţiei penale din Statele Unite.



Kim Kardashian a cerut eliberarea lui Alice Marie Johnson, o sexagenară încarcerată de peste 20 de ani pentru o infracţiune lipsită de violenţă, asociată consumului de droguri.



Administraţia preşedintelui Barack Obama a dorit să facă o prioritate din modificarea legislaţiei rigide din domeniul condamnărilor, însă nu a reuşit să obţină sprijinul Congresului, fapt care a determinat un aflux de graţieri prezidenţiale şi măsuri de clemenţă.



În schimb, Donald Trump are o poziţie mult mai dură în această chestiune.

