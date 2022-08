Afganii se luptă pentru supraviețuire, la un an de când talibanii au preluat controlul țării, a transmis ONU. Jumătate din populația țării nu are suficienți bani pentru mâncare și alte produse de bază. 19 milioane de oameni sunt malnutriți. Regimul taliban nu e recunoscut de nicio altă țară de pe glob. Asta înseamnă că au dispărut aproape complet ajutoarele internaționale. Drepturile femeilor au fost anulate aproape total, deși talibanii au promis că nu vor face asta. Prosperă, în schimb, vânzătorii de burka. Talibanii se laudă însă că au adus securitate țării și au marcat un an la putere printr-o paradă, la Kabul.

Organizația Națiunilor Unite spune că aproape jumătate din țară se confruntă cu foamete acută. Potrivit unui raport din luna mai al Comitetului Internațional de Salvare (IRC), 43% din populația Afganistanului trăiește cu mai puțin de o masă pe zi, 90% dintre afganii chestionați spunând că principala lor problemă este lipsa hranei.

Banca Mondială a oferit un ajutor de peste 1 miliard de dolari. Tot mai mulți economiști și angajați ai organizațiilor umanitare spun însă că nu este suficient și că înghețarea în continuarea a fondurilor Afganistanului are un efect devastator.

În piețele din Kabul, tarabele sunt pline cu fructe și produse proaspete. Problema, spun vânzătorii, este că majoritatea oamenilor nu își permit să le cumpere.

„Prețul făinii s-a dublat. Prețul uleiului de gătit e mai mult decât dublu”, spune un vânzător.

Talibanii au sărbătorit pe străzi un an de când sunt la putere. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

La câțiva metri distanță de el, un băiețel scoate dintr-un tomberon deșeuri de plastic pentru a le vinde.

CNN a stat de vorbă cu Shakeela Rahmati, una dintre femeile care zilnic pleacă din casa ei dintr-un cartier sărac de pe dealurile de deasupra Kabulului spre centrul orașului. Femeile merg trei ore până la o brutărie din piață unde așteaptă ca clienții să le ofere niște pâine. "Uneori mâncăm cina, alteori nu", spune Rahmati. "Situația este rea de trei ani, dar anul acesta a fost cel mai rău. Soțul meu a încercat să meargă la muncă în Iran, dar a fost deportat", a povestit femeia.

"Ajutorul umanitar e doar un câștig temporar. Nu crește veniturile, nu creează locuri de muncă", spune Anthony Cordesman, director de în cadrul Centrului de Studii Strategice și Internaționale din Washington, care subliniază că trebuie găsită o strategie corectă ca banii să ajungă la oameni, nu să finanțeze regimul taliban.

