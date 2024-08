Un incendiu cu degajări mari de fum, a cărui cauză nu este deocamdată cunoscută, s-a declanșat sâmbătă în jurul prânzului la nivelul acoperișului centrului cultural Somerset House, care găzduiește una dintre cele mai mari colecții de artă din lume. Accesul este interzis și intervin aproximativ 100 de pompieri.

Centrul de artă este situat în centrul Londrei. Pompierii au anunțat pe rețeaua X că au mobilizat forțe importante la fața locului, pentru a stinge flăcările.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată un nor gros de fum care iese de pe acoperișul muzeului.

Incendiul a fost sesizat în jurul prânzului, iar la fața locului s-au deplasat 15 mașini de pompieri, relatează Sky News.

Cauza incendiului este momentan necunoscută. Personalul de la Somerset House a transmis pe X că “Somerset House este în prezent închisă din cauza unui incendiu care a izbucnit într-o mică parte a clădirii. Tot personalul și publicul sunt în siguranță, iar clădirea este închisă. Brigada de pompieri din Londra a sosit rapid și lucrăm îndeaproape cu ei pentru a controla răspândirea incendiului”. Un eveniment de breakdance fusese programat pentru această după-amiază, însă a fost anulat din cauza incendiului.

