Încercarea primei companii nipone de lansa sateliți în spațiu s-a soldat cu un imens eșec. Cât a durat zborul rachetei Kairos

Compania japoneză Space One a pus capăt zborului rachetei sale Kairos miercuri la scurt timp după decolare, marcând astfel sfârşitul celei de-a doua tentative în nouă luni de a deveni prima companie din ţară care reuşeşte să livreze un satelit în spaţiu, transmite Reuters.



Zborul, care a durat doar aproximativ 10 minute, a fost întrerupt deoarece „îndeplinirea misiunii sale ar fi fost dificilă", a declarat Space One.



Imagini live furnizate de guvernul local al prefecturii Wakayama au arătat momentul în care racheta de 18 metri, cu combustibil solid, a decolat de la portul spaţial Kii din vestul Japoniei, la ora 11:00 (02:00 GMT), însă stabilitatea traiectoriei a fost pierdută în timpul ascensiunii.

La bordul rachetei se aflau cinci sateliţi de mici dimensiuni, inclusiv unul aparţinând Agenţiei Spaţiale a Taiwanului, care se îndreptau spre o orbită geosincronă, la aproximativ 500 de kilometri deasupra Pământului.



Space One investighează incidentul şi urmează să ofere detalii în cadrul unei conferinţe de presă miercuri, a declarat compania.



Compania Space One, cu sediul la Tokyo, a fost fondată în 2018 de Canon Electronics, unitatea aerospaţială a producătorului de utilaje grele IHI, firma de construcţii Shimizu şi o bancă sprijinită de stat, având drept scop lansarea a 20 de rachete de dimensiuni mici pe an până în 2029 pentru a acoperi cererea în creştere pe piaţa de lansare de sateliţi.



La zborul său inaugural din martie, Kairos, care transporta un satelit guvernamental japonez, a explodat la cinci secunde după lansare. Setările de zbor nepotrivite au declanşat sistemul autonom de autodistrugere al rachetei, chiar dacă nu au fost identificate probleme de hardware, a declarat ulterior Space One.

Editor : A.R.