Incident diplomatic între Israel şi Franţa în Ierusalimul de Est. Doi jandarmi francezi, arestaţi de poliţia israeliană

Vizita la Ierusalim, de joi, a ministrului francez de Externe Jean-Noel Barrot, a fost marcată de un incident diplomatic. Poliţia israeliană a intrat „înarmată” şi „neautorizată”, acuză ministrul, într-un sit administrat de către Franţa, relatează AFP.

Jean-Noel Barrot a denunţat o „situaţie inaceptabilă” şi a refuzat să intre în Eleona, un loc de plerinaj care aparţine domeniului naţional francez în Ţara Sfântă, după ce poliţia israeliană a arestat doi jandarmi francezi la faţa locului, relatează o jurnalistă AFP, citată de News.ro.

„Nu voi intra (...) azi, pentru că forţele israeliene de securitate au intrat înarmate, fără să obţină mai înainte autorizaţia Franţei, şi fără să accepte să iasă”, a declarat şeful diplomaţiei în faţa presei.

„Această atingere a integrităţii unui domeniu plasat sub repsonsabilitatea Franţei este de natură să fragilizeze relaţiile pe care am venit totuşi să le cultiv cu Israelul, într-un moment în care avem toţi nevoie să facem regiunea să înainteze pe calea păcii”, a subliniat el.

În schimburi de replici virulente, poliţişti israelieni au încercuit doi jandarmi francezi şi l-au apucat pe unul dintre ei cu forţa, l-au culcat la pământ şi apoi l-au urcat într-o maşină de poliţie.

Jandarmul, care s-a identificat, a urlat de mai multe ori „Nu mă atinge!”, potrivit jurnalistei AFP.

Cele două gărzi de securitate diplomatică franceze (GSD) au fost conduse la un comisariat israelian şi au fost eliberate în câteva minute, după verificarea imaginilor şi înregistrărilor video pe care le aveau asupra lor, potrivit BFMTV, care face referire la o înregistrare video realizată de către un jurnalist de la RFI.

Poliţia israeliană nu a spus de ce a intrat în sit.

„Vreţi să mă duc înapoi în avionul meu?”

Eleona, unde se află o mănăstire benedictină, se află pe Muntele Măslinilor, în Ierusalimul de Est - partea palestiniană a Oraşului Vechi, ocupat şi anexat de către Israel în 1967.

Situl, construit pe Grota Crezului, unde Isus şi-a învăţat discipolii Crezul, este unul dintre cele patru domenii naţionale franceze de lângă Ierusalim, alături de Mormântul Regilor, Bazilica Sf. Ana şi fosta camaraderie cruciată Abu Gosh cu biserici romane.

„Domeniul Eleona (...) este un domeniu care nu doar că aparţine Franţei de peste 150 de ani, dar căruia Franţa îi asigură securitatea, pe care îl întreţine cu o grijă enormă”, a subliniat ministrul francez.

„Integritatea celor patru domenii pe a căror responsabilitate o are Franţa aici, la Ierusalim, trebuie să fie respectată”, a cerut el.

La 22 ianuarie 2020, o vizită a preşedintelui francez Emmanuel Macron a fost, de asemenea, marcată de o busculadă, în faţa Bazilicii Sfânta Ana.

Preşedintele i-a strigat în engleză unui poliţist israelian „I don't like what you did in front of me” („Nu-mi place ce-ai făcut în faţa mea”).

Cel mai cunoscut incident rămâne cel din 1996, când preşedintele Jacques Chirac le-a spus unor militari israelieni care-l încadrau prea aproape „Do you want me to go back to my plane ?” („Vreţi să mă duc înapoi în avionul meu?”), după care le-a cerut militarilor să iasă de pe domeniul Sf. Ana.

Franţa îl va convoca pe ambasadorul Israelului la Paris

Franţa îl va convoca „în zilele următoare” pe ambasadorul Israelului la Paris pentru a protesta împotriva intrării poliţiei israeliene „înarmate” şi „neautorizate” într-un domeniu naţional francez din Ierusalim, Eleon, pe care şeful diplomaţiei franceze se pregătea să îl viziteze, relatează AFP.

„Ambasadorul Israelului în Franţa va fi convocat în următoarele zile”, a anunţat joi Ministerul francez al Afacerilor Externe într-un comunicat.

Franţa condamnă aceste acţiuni „cu atât mai viguros cu cât ele intervin într-un moment în care face tot posibilul pentru a acţiona în vederea diminuării violenţei în regiune”, a adăugat MAE francez în comunicatul său.

Editor : Liviu Cojan