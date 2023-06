Investigație BBC: Rețeaua globală de sadici care se filmează în timp ce torturează maimuțe

O investigație realizată de BBC, care a durat un an, a dezvăluit o rețea internațională de persoane care se filmează în timp ce torturează maimuțe de plăcere și distribuie apoi videoclipurile pe internet, ce se extinde din Indonezia până în Statele Unite.

Sute de clienți din SUA, Marea Britanie și alte țări plătesc indonezieni să se filmeze în timp ce torturează și omoară pui de macac crabivor („macac cu coadă lungă”).

Cercul de torționari a început pe YouTube, înainte de a se muta în grupurile private de pe Telegram. Poliția îi caută acum pe cei care au plătit pentru realizarea unor astfel de videoclipuri și au reușit deja să aresteze mai multe persoane.

Jurnaliștii BBC sub acoperire s-au infiltrat într-un astfel de grup de Telegram și au descoperit sute de oameni care propuneau idei pentru acte extreme de tortură și plăteau persoane din Indonezia și alte țări asiatice să le comită.

Puii de macac sunt vânduți în piețele de animale din Indonezia cu toate că fac parte dintr-o specie aflată pe cale de dispariție în sălbăticie. Foto: Profimedia Images

Scopul sadicilor era să creeze filme la comandă în care puii de macac crabivor sunt filmați în timp ce sunt abuzați, torturați și, uneori, omorâți.

Echipa BBC i-a urmărit și i-a găsit atât pe torționarii din Indonezia, cât și pe distributorii și clienții lor din SUA, și a luat parte la eforturile unei agenții internaționale care încearcă să îi prindă și să îi tragă la răspundere pe făptași.

Cel puțin 20 de persoane se află acum sub investigație la nivel mondial, inclusiv trei femei din Marea Britanie care au fost arestate de poliție anul trecut și eliberate sub supraveghere și un bărbat din statul american Oregon care a fost pus sub acuzare săptămâna trecută.

Regele Torturii: „Cea mai îngrozitoare chestie pe care am văzut-o vreodată”

Mike McCartney, un distribuitor cheie al acestgruor videoclipuri din SUA, cunoscut sub pseudonimul „The King of Torture” („Regele Torturii”) în mediul online, a fost de acord să vorbească cu jurnaliștii BBC și a descris momentul în care s-a alăturat primului grup de tortură de pe Telegram.

„Aveau un sondaj disponibil: vrei să fie inclus un ciocan? Vrei un clește? O șurubelniță?” Videoclipul care a rezultat a fost „cea mai îngrozitoare chestie pe care am văzut-o vreodată”, a povestit McCartney.

Scopul sadicilor care torturează animale era să creeze filme la comandă în care puii de macac crabivor sunt abuzați și, uneori, chiar omorâți. Foto: Profimedia Images

McCartney, fost membru al unui grup de motocicliști care a stat la închisoare înainte să intre în lumea torturării de maimuțe, a ajuns să administreze mai multe grupuri de Telegram în care fanii torturii extreme distribuiau videoclipuri.

„Nu este în niciun fel diferit de banii [obținuți din vânzarea] de droguri”, a spus McCartney. „Banii din droguri vin din mâini murdare, banii aceștia vin din mâini pătate cu sânge”.

BBC a identificat alți doi suspecți cheie care sunt acum investigați de Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite (DHS): Stacey Storey, o bunică de 40 și ceva de ani din Alabama cunoscută printre membrii comunității sub numele de „Sadistic”, și conducătorul rețelei, cunoscut drept „Mr Ape”.

În Indonezia, aceste specii vulnerabile încă nu sunt protejate. Puii de maimuță sunt luați din pădure după ce mamele lor sunt ucise și sunt vânduți apoi în piață. Foto: Profimedia Images

„Mr Ape” a recunoscut într-un interviu cu BBC că este responsabil pentru moartea a cel puțin patru maimuțe și că a torturat multe altele. El a comandat videoclipuri „extrem de brutale”.

Pe telefonul lui Storey au fost găsite aproape 100 de videoclipuri cu maimuțe torturate, cât și dovezi care demonstrează că ea a plătit pentru crearea de astfel de filmări de o violență extremă.

Grupuri online cu mii de membri care distribuie conținut extrem

„Mr Ape”, Storey și McCartney sunt trei dintre cele cinci persoanje cheie care fac parte din investigația condusă de DHS. Dacă vor fi acuzați, aceștia ar putea sta după gratii până la șapte ani.

Macac crabivor doarme pe marginea unui drum din Bangkok, Thailanda. Foto: Profimedia Images

Oricine este implicat în cumpărarea sau distribuirea de videoclipuri cu maimuțe torturate „să se aștepte că cineva le va bate la ușă la un moment dat”, a spus agentul special Paul Wolpert, care conduce investigația DHS. „Nu veți scăpa de asta.”

Poliția din Indonezia a arestat doi suspecți de tortură. Asep Yadi Nurul Hikmah a fost acuzat că a torturat animale și că a vândut specii de animale protejate, primind trei ani de închisoare. M Ajis Rasjana a fost condamnat la opt luni de închisoare – pedeapsa maximă pentru persoanele care torturează animale.

Videoclipuri cu maimuțe torturate sunt în continuare distribuite pe Telegram și Facebook, acolo unde BBC a găsit zeci de grupuri care postează conținut extrem, unele dintre ele având peste 1.000 de membri.

Editor : Raul Nețoiu