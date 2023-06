Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un thinktank american, spune că armata Ucrainei a lansat o contraofensivă pe teritoriul ocupat de ruși în patru zone de pe linia frontului. Bloggeri militari ruși și ministerul rus al apărării vorbesc despre avansurile Kievului iar trupele ucrainene se pare că efectuează tot mai multe atacuri pe timpul nopții, profitând de tehnica optică militară oferită recent de Occident, potrivit diferitelor surse din Rusia, citate de ISW. Dincolo de granița cu Rusia, două drone s-au prăbușit într-o regiune învecinată cu regiunea Moscova și nu au fost înregistrate victime. Conform experților citați de agenția americană de presă AP, efectele pe termen lung ale distrugerii barajului Kahovka se vor resimți pe mai multe generații, fiind afectate apa potabilă, agricultura și ecosistemele ce se întind până la Marea Neagră. Totodată, aprovizionare cu apă spre Crimeea se va întrerupe „în curând”, potrivit ministerului britanic al apărării, Rusia fiind nevoită să intervină pentru a asigura resursa de bază.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina

Medvedev amenință un mare producător european de arme: „Trimiteți coordonatele exacte ale viitoarei fabrici. Danke”

ACTUALIZARE 14:50 Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a transmis un mesaj de amenințare producătorului german de armament Rheinmetall, care în urmă cu câteva luni își anunța intenția de a construi o fabrică pentru producția de tancuri în Ucraina. Medvedev a cerut coordonatele viitoarei întreprinderi.

„Conducerea concernului german Rheinmetall și-a confirmat intenția de a construi o fabrică pentru producția de tancuri în Ucraina. Vă rugăm să trimiteți coordonatele exacte ale viitoarei fabrici. Danke! (Vă mulțumim! - trad.)", a scris Medvedev într-un mesaj pe Twitter, potrivit TASS.

ISW: Contraatacuri ucrainene în patru zone de pe front

Forțele ucrainene efectuează operațiuni de contraofensivă în cel puțin patru zone de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Purtătorul de cuvânt al grupului estic de forțe ucrainene, colonelul Serhi Cerevatîi precizează că trupe ale Kievului au avansat cu până la 1.400 de metri în zone nespecificate de pe frontul din Bahmut, iar bloggerii militari ruși spun că ucrainenii au avansat la nord-vest și nord-est de Bahmut, potrivit ISW.

Surse din Rusia au scris despre activitatea Ucrainei în regiunea Lugansk, aproape de Bilohorivka, în vreme ce ministerul rus al Apărării și alte surse ruse susțin că trupele ucrainene efectuează atacuri localizate în zona de graniță dintre regiunile Donețk și Zaporojie, în special în zona Velika Novosilka.

De asemenea, trupele ucrainene au avansat și au anunțat duminică la prânz că au „eliberat” localitatea Blahodatne.

ISW scrie că imagini video localizate, ce au fost publicate pe 10 iunie, indică în plus că forțele ucrainene din regiunea Zaporojie au câștigat teren în timpul contraatacurilor de la sud-vest și sud-est de Orihiv.

Un convoi de blindate rusești a fost atacat în Zapovetnoye, la 16 kilometri sud de Energodar, potrivit NEXTA.

Institutul precizează că forțele ucrainene provoacă, deloc surprinzător, victime în atacurile inițiale împotriva unei părți dintre cele mai bine pregătite trupe ale Rusiei în Ucraina. Însă, atacurile inițiale - și în special imaginile selectate pe care rușii le subliniază și diseminează intenționat - nu sunt reprezentative pentru toate operațiunile ucrainene.

Bloggeri militari ruși: Armata Kievului profită de tehnologia avansată din Occident pentru a lansa atacuri noaptea

Bloggerii militari ruși susțin că Ucraina are avantaje tactice în atacurile efectuate în timpul nopții datorită echipamentului furnizat de Occident care are sisteme optice avansate făcute pentru a fi folosite pe întuneric, potrivit The Guardian.

Un important blogger militar rus susține că forțele ucrainene lansează asalturi în timpul nopții deoarece echipamentul livrat din Vest oferă forțelor ucrainene echipament „excelent” pentru a vedea pe timpul nopții.

Surse din Rusia au afirmat în general că forțele ucrainene au început sau și-au intensificat asalturile din timpul nopții în ultimele zile, iar forțele ucrainene s-ar putea să folosească tot mai mult avantajele oferite de sistemele occidentale.

Două drone s-au prăbușit într-o regiune învecinată cu Moscova

Reuters relatează că două drone s-au prăbușit la începutul zilei de duminică în regiunea Kaluga din Rusia, spune guvernatorul regiunii, Vladislav Șapșa, pe aplicația Telegram.

O dronă s-a prăbușit aproape de satul Strelkovka, o alta în pădurea din districtul municipal Medinski.

Regiunea Kaluga se învecinează cu regiunea Moscova către nord.

Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime și sunt doar pagube minime, spune Șapșa pe Telegram. Reuters nu a putut verifica în mod independent relatările.

Tren de marfă deraiat în apropierea graniţei cu Ucraina

Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat în regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la graniţa cu Ucraina, a anunţat sâmbătă seara guvernatorul local, adăugând că nu există deocamdată informaţii despre cauzele accidentului, informează Reuters, preluat de Agerpres. „Conform informaţiilor preliminare, nu există victime”, a spus pe Telegram guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov.

Accidentul a avut loc în apropierea unei gări din districtul municipal Alexeievski, iar trenul era gol, a mai spus Gladkov.

Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste informaţii.

Explozii şi atacuri asupra infrastructurii din regiunea Belgorod au devenit aproape o realitate zilnică în ultimele săptămâni. Oficialii ruşi dau vina fie pe forţele ucrainene, fie pe sabotori pro-ucraineni.

Aproape niciodată Ucraina nu a revendicat public responsabilitatea pentru atacuri pe teritoriul Rusiei sau pe teritoriul controlat de ruşi în Ucraina.

AP: Distrugerea barajului Kahovka se transformă rapid într-o catastrofă pe termen lung

Distrugerea barajului Kahovka a fost un dezastru rapid care se transformă accelerat într-o catastrofă de mediu pe termen lung ce afectează apa potabilă, alimentele și ecosistemele care ajung până în Marea Neagră.

Pericolele pe termen scurt pot fi văzute din spațiu - zeci de mii de parcele de teren sunt inundate și urmează și altele. Experții spun că consecințele pe termen lung vor afecta următoarele generații, potrivit Associated Press, preluat de The Guardian.

Herson (10 iunie). Foto: Profimedia Images

Aprovizionarea cu apă în Crimeea va înceta în curând (Ministerul britanic al Apărării)

Prăbuşirea barajului Kahovka din sudul Ucrainei „a perturbat aproape sigur în mod sever” principala sursă de apă proaspătă pentru peninsula Crimeea, a scris Ministerul britanic al Apărării, în cel mai recent raport informativ, transmite duminică DPA, preluat de Agerpres.

Peninsula primeşte cea mai mare parte a apei proaspete din Canalul Crimeii de Nord.

Până vineri, nivelul apei în rezervorul Kahovka scăzuse probabil sub punctul în care apa intră în canal, şi „apa va înceta în curând să curgă spre Crimeea”, a scris ministerul britanic pe Twitter.

Aceasta va reduce disponibilitatea de apă proaspătă în sudul Hersonului şi în nordul Crimeii, deşi probabil că autorităţile ruse vor satisface necesităţile imediate ale populaţiei „folosind rezervoare, raţionalizarea apei, forarea de noi puţuri şi distribuirea de apă îmbuteliată din Rusia”, notează experţii militari britanici.

„Comunităţile atât de pe partea controlată de ruşi, cât şi de pe cea controlată de ucraineni ale Niprului revărsat se confruntă cu o criză sanitară cu acces limitat la apă sigură şi un risc crescut de boli cu transmitere pe calea apei”, mai scrie sursa citată.

Marea Britanie furnizează actualizări informative zilnice de la începutul războiului. Moscova acuză Londra de o campanie ţintită de dezinformare.

Un muzician american a fost pus în detenție provizorie în Rusia pentru că ar fi „organizat vânzarea de droguri unor tineri”

Un tribunal rus l-a plasat în detenţie provizorie pe un cetăţean american acuzat de trafic de droguri, într-un context de tensiuni puternice între Moscova şi Washington legate de conflictul din Ucraina, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Potrivit tribunalului Hamovniceski din Moscova, Travis Leake, un „fost paraşutist şi muzician” american, este acuzat că „a organizat vânzarea de droguri unor tineri”, o infracţiune pasibilă de mai mulţi ani de închisoare.

Leake „va rămâne în detenţie până la 6 august 2023” în aşteptarea eventualului său proces, detenţia preventivă putând fi prelungită, a adăugat tribunalul, pe reţeaua Telegram.

Potrivit CNN, americanul arestat este un muzician şi producător muzical care locuieşte în Rusia de mai mulţi ani.

Arestările de cetăţeni americani în Rusia s-au înmulţit în ultimii ani pe fondul deteriorării relaţiilor între Moscova şi Washington, ajunse la un nivel extrem de scăzut după declanşarea invaziei ruse în Ucraina.

Washingtonul a acuzat Moscova că arestează arbitrar americani pentru a-i folosi ca monedă de schimb pentru ruşi încarceraţi în SUA.

În martie, serviciile de securitate ruse l-au arestat pe jurnalistul american Evan Gershkovich, pentru acuzaţii de „spionaj” pe care acesta le respinge.

Un alt american aflat în detenţie în Rusia este Paul Whelan, fost puşcaş marin, care execută o pedeapsă de 16 ani de închisoare pentru „spionaj”.

În decembrie, Moscova şi Washingtonul au procedat la un schimb de deţinuţi, între baschetbalista americană Brittney Griner şi comerciantul de arme rus Viktor Bout.

