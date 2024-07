„Kamala Harris este cel mai mare coșmar al extremei drepte din America”. Analiza unui profesor de politici publice pentru The Guardian

Robert Reich, fost secretar al Muncii din Statele Unite, profesor de politici publice la Universitatea din California, Berkeley, și autor a mai multor volume de politologie semnează o analiză în ziarul britanic The Guardian. Vorbește direct despre ce înseamnă misoginismul echipei Trump – Vance, venind cu multiple citate și exemple, și explică de ce crede că, în actuala configurație, alegerea Kamalei Haris drept candidat democrat pentru Washington ar trebui să provoace nopți albe strategilor campaniei republicane.

Reproducem mai jos analiza din The Guardian.

Atunci când Joe Biden s-a retras și a sprijinit-o pe Kamala Harris, el nu a trecut doar torța unei alte generații. A trecut-o de la bătrânii albi la viitorul Americii. Trump, JD Vance și aliații lor sunt doar niște misogini, care vor să controleze femeile.

Kamala Harris nu ar putea fi o amenințare mai mare, crede semnatarul acestui comentariu din The Guardian, Robert Reich. El este fost secretar al Muncii din SUA, este profesor de politici publice la Universitatea din California, Berkeley, și autor a mai multor volume.

Luați în considerare faptul că femeile reprezintă în prezent un procent remarcabil de 60% din absolvenții de facultate. Și că, până în 2050, se estimează că America va fi formată în cea mai mare parte din persoane de culoare - cu 30% mai mulți negri decât în prezent, cu 60% mai mulți latini și de două ori mai mulți asiatici americani, comentează Reich.

Schimbarea puterii a început deja.

Multe dintre persoanele care i-au cerut socoteală lui Trump ar trebui să fie un coșmar pentru acesta – sunt femei puternice și capabile, inclusiv câteva de culoare - Letitia James și Fani Willis - împreună cu E Jean Carroll și avocata sa Roberta Kaplan, Liz Cheney și Nancy Pelosi.

Și acum, Kamala Harris.

Numindu-l pe JD Vance drept candidat la vicepreședinție, Trump a simulat o trecere de torță - dar invers. Bărbatul alb reprezentat de Vance aparține începutului de secol XX.

În timpul candidaturii lui Vance pentru Senatul din Ohio în 2021, acesta i-a numit pe democrați „o adunătură de doamne cu pisică și fără copii”, oferind ca exemple pe Kamala Harris, secretarul Transporturilor Pete Buttigieg și reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez.

„Ce sens are faptul că ne-am predat țara unor oameni care nu au cu adevărat un interes direct în ea?” a întrebat Vance, sugerând că singura modalitate de a avea un „interes direct” este să naști.

Chiar înainte ca Vance să spună acest lucru, Harris era mama vitregă a doi adolescenți. La scurt timp după aceea, Buttigieg și soțul său au adoptat gemeni.

Conform acestei logici, niciun bărbat american - inclusiv Vance și Trump - nu poate avea un „interes direct” în America.

Trump însuși – rasist, hărțuitor sexual și violator condamnat - nu este deloc respectuos cu femeile, în special cu femeile de culoare.

Despre Kamala Harris, el a afirmat: „Ei spun că nu este calificată pentru că nu s-a născut în această țară”. (Harris s-a născut în California.)

Despre Fani Willis, procurorul districtului Fulton, el a acuzat - de asemenea fără dovezi - că „a ajuns să aibă o aventură cu șeful bandei sau cu un membru al bandei”.

Trump a denigrat în mod repetat femeile de culoare ca fiind „furioase” sau „urâte”.

Și vede ființele umane feminine ca pe niște creaturi aproape extraterestre. „Nu iubesc nimic mai mult pe lumea asta ca femeile”, a spus el, ”dar ele sunt cu adevărat foarte diferite față de ceea ce se spune despre ele. Sunt mult mai rele decât bărbații, mult mai agresive și, băiete, pot fi inteligente!” Și, desigur, un alt citat infam al său: „Când ești o vedetă, te lasă să faci orice. Poți să faci orice. Ia-le de păsărică. Poți face orice.”

Misoginismul lui Trump a infectat întregul partid Republican, a cărui convenție recentă a fost o sărbătoare a testosteronului - cu campionul de wrestling Hulk Hogan strigând: „Lasă-mă să-ți spun ceva, frate... Trump este cel mai dur dintre toți, un gladiator!”

Pentru a vă reaminti, Hogan a fost protagonistul unui scandal legat de o înregistrare video cu imagini sexuale. Procesul intentat de Hogan pentru difuzarea înregistrării, care a dus la falimentul Gawker Media, a fost susținut de miliardarul Peter Thiel - același om care i-a oferit lui JD Vance o slujbă profitabilă în domeniul capitalului de risc, a finanțat campania senatorială a lui Vance și l-a prezentat pe Vance lui Trump.

Alte icoane ale culturii pop „tip dur” prezente la convenția republicană au atestat în mod similar virilitatea lui Trump. Rockerul/rapperul conservator Kid Rock a interpretat melodia sa American Badass.

În loc să fie prezentat de soția sa, așa cum au făcut majoritatea candidaților care au acceptat nominalizarea partidului lor, Trump a fost prezentat de Dana White, CEO al Ultimate Fighting Championship - cunoscut pentru cultura sa machistă și violența sancționată.

Trump, Vance și aliații lor din Maga (Make America Great Again) sunt misogini care doresc să controleze femeile împiedicându-le să își controleze propriul corp - forțându-le să aibă copii. Vance este împotriva avortului chiar și în caz de viol sau incest.

Proiectul 2025 al lui Donald Trump „Mandat pentru leadership” recomandă în mod înfricoșător ca Departamentul de Sănătate și Servicii Umane „să se asigure că fiecare stat raportează exact câte avorturi au loc în interiorul granițelor sale, la ce vârstă gestațională a copilului, din ce motiv, statul de reședință al mamei și prin ce metodă”.

Care este obiectivul de bază aici? Același ca în “Handmaid's Tale” a lui Margaret Atwood - fascismul autoritar organizat în jurul dominației masculine.

În această viziune asupra lumii, orice contestă rolurile masculine tradiționale de protector, furnizor și controlor al familiei amenință ordinea socială. Femeile puternice și persoanele LGBTQ+ slăbesc, de asemenea, eroicul războinic masculin. Brutalitatea, forța și violența îl întăresc.

În ochii lor, Kamala Harris nu putea reprezenta o amenințare mai mare.



Cine este Robert Reich



Robert Bernard Reich este un profesor, autor, avocat și comentator politic american. A lucrat în administrațiile președinților Gerald Ford și Jimmy Carter, și a fost Secretar al Muncii între 1993 și 1997 în cabinetul președintelui Bill Clinton. A fost, de asemenea, membru al consiliului consultativ de tranziție economică al președintelui Barack Obama.

Din ianuarie 2006, Reich este profesor de politici publice la Goldman School of Public Policy din cadrul UC Berkeley. Anterior, a fost lector la Harvard University's John F. Kennedy School of Government și profesor de politici sociale și economice la Heller School for Social Policy and Management din cadrul Brandeis University. În 2008, revista Time l-a numit unul dintre cei mai buni zece membri de cabinet ai secolului, iar în același an The Wall Street Journal l-a plasat pe locul șase pe lista celor mai influenți gânditori din lumea oamenilor de afaceri.

