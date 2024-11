Lansare cu succes în spațiu a unui experiment 100% românesc. Acesta este realizat de ingineri și cercetători români și se va desfășura la bordul Stației Spațiale Internaționale. Dispozitivul lansat în spațiu va analiza modul în care lichidul se comportă în spațiu în condiții de micro-gravitație. Mugurel Bălan, coordonatorul acestui proiect, a vorbit la Digi24, în direct din Cape Canaveral, Florida.

Jurnalist Digi24: Ce date sperați să vă furnizeze acest dispozitiv? Ce rezultate?

Este vorba despre un experiment de fizică fundamentală care studiază atât coalescența, cât și amestecarea lichidelor în condiții de microgravităție la bordul Stației Spațiale. Mai exact, vorbim despre modul în care picăturile din substanțe diferite se lipesc și acest lucru, în interiorul experimentului, este filmat cu o cameră ultra-rapidă, și totodată modul în care acestea se amestecă în condiții de spațiu, de microgravitație. Aplicațiile acestor fenomene fizice sunt multiple. Pornind de la aplicații de medicină și continuăm până la aplicații despre modul în care sunt construite motoarele rachetelor spațiale.

Jurnalist Digi24: Cât timp va sta în spațiu acest dispozitiv și în cât timp sperați să aveți primele rezultate?

Experimentul va ajunge la bordul Stației Spațiale în aproximativ o oră jumate din acest moment, adică la ora 15:45 ora României. Va fi montat, sperăm noi, în următoarele două zile și misiunea este preconizată să dureze șase luni, iar experimentul să desfășoare aproximativ 560 de experimente în diferite condiții.

Jurnalist Digi24: Sunteți acum la baza spațială NASA, spuneți-ne puțin cum s-a desfășurat tot procesul pentru lansare.

Într-adevăr, este un moment unic în viață și o chestie foarte fascinantă. Am fost invitați de NASA să participăm la lansare chiar de la baza Kennedy Space Center, de la aproximativ 6 km depărtare de launch pad-ul de la care a plecat racheta, și imaginați-vă că de la 6 km depărtare sunetul era echivalent unei motociclete foarte zgomotoase aflate la 1-2 metri depărtare de noi. Cam ăsta era feeling-ul.

Partea foarte frumoasă a fost că aseară s-a întâmplat la ora 09:30 ora locală, adică pe timp de noapte, și atunci s-a putut observa foarte frumos atât partea de separare a primei trepte a rachetei, cât și revenirea primei trepte a rachetei Falcon și aterizarea pe uscat în baza Kennedy Space Center.

Jurnalist Digi24: Cât de mari au fost emoțiile?

Suntem aici într-o echipă formată din noi, ca dezvoltatori: Sunt împreună cu colega mea Ionel Alexandra Gâză, dar și cu Mihai Goni, șeful echipei științifice care coordonează partea de analiză a datelor de la bordul Stației. Emoțiile într-adevăr au fost extraordinare: timp de 8 minute până când am aflat că capsula Dragon s-a desprins cu succes de treapta a 2-a rachetei, am stat ca pe ace, până când am aflat că totul e ok și Dragon este în drum spre Stație.

Călătoria nu s-a încheiat încă. Așteptăm andocarea la bordul Stației Spațiale și mai departe montarea experimentului nostru în modelul Columbus, în modelul european al Stației Spațiale și apoi sperăm noi ca până la sfârșitul săptămânii acesteia să putem intra în legătură cu experimentul și să începem partea de comisionare, de punere în funcțiune a experimentului.

Editor : C.S.