Lukaşenko îl contrazice pe Putin: „Atacatorii de la Moscova au încercat să intre mai întâi în Belarus”

Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a dat asigurări marţi că autorii atentatului de la sala de concerte Crocus City Hall, de la Moscova, soldat cu 139 de morţi, au încercat iniţial să fugă în Belarus, relatează AFP, citată de News.ro.

Moscova, aliata lui Lukaşenko, susţine însă că atacatorii au încercat să fugă numai în Ucraina.

„Ei n-au putut să intre în Belarus. Au văzut asta, au schimbat drumul şi au plecat către frontiera ruso-ucraineană. Coordonatorii lor (noi avem suspiciuni despre unii dintre ei, îl voi suna pe Putin şi-i voi spune despre suspiciunile mele) au înţeles că era imposibil să intre în Belarus. Pentru că din primele minute, la fel cum în Rusia s-a trecut la un regim de securitate întărit, la fel am trecut şi noi. Toate unităţile au fost plasate în stare de alertă maximă. De ce am spus asta? Pentru că am văzut tot felul de reproşuri exprimate la adresa lui Putin...Da, noi cu Putin nu am dormit 24 de ore! Dar ei (detractorii) nu ştiu asta! A fost o interacţiune strânsă”, declară Aleksandr Lukaşenko, citat într-un comunicat de preşedinţia belarusă.

De îndată ce serviciile de informaţii le-au raportat că maşina cu terorişti se îndreaptă spre Briansk s-a ajuns la un acord că Belarus îşi va bloca partea sa de graniţă, iar ruşii vor acţiona de cealaltă parte a frontierei, a spus Lukaşenko.

„Noi am vorbit la telefon. Eu l-am întrebat (pe Putin): Mai ai nevoie de ceva? Nu, totul e în ordine, mi-a răspuns el. M-a întrebat doar: Mă poţi ajuta închizând frontiera? Te voi ajuta, i-am spus eu. Vom face totul. Acesta a fost dialogul”, a relatat Aleksandr Lukaşenko.

Președintele rus, Vladimir Putin, a făcut primele declarații, sâmbătă, după masacrul de vineri seară de la Moscova. El acuză Ucraina că ar fi încercat să-i ajute pe teroriști să treacă granița.

„Cei patru atacatori de la Crocus au fost reținuți. Aceștia au încercat să fugă spre Ucraina, unde a fost pregătită o „fereastră” pentru trecerea frontierei”, a spus Putin, precizând că „toți cei implicați în atac vor fi pedepsiți”, relatează Kremlin.ru.

Putin refuză să accepte că atacul a fost comis de ISIS

La prima vedere, Putin refuză să accepte ipoteza avansată de serviciile de informaţii occidentale, potrivit căreia atacul ar fi fost comis de Statul Islamic din provincia Khorasan (ISPK).

Alţi înalţi oficiali ruşi au invocat marţi la rândul lor presupusa implicare a Kievului şi a ţărilor occidentale în tragedie, deşi au recunoscut că anchetatorii nu au stabilit încă toţi responsabilii pentru această crimă.

Putin a cerut marţi Parchetului o „pedeapsă justă” pentru teroriştii care au comis atentatul, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Federaţia Rusă. Potrivit ultimelor cifre oficiale, atacul din oraşul Krasnogorsk, situat la aproximativ 20 de kilometri nord-vest de centrul Moscovei, s-a soldat cu cel puţin 139 de morţi şi 182 de răniţi.

