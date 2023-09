Lumini misterioase s-ar fi văzut pe cerul din Maroc înainte de cutremurul devastator de săptămâna trecută, iar oamenii de știință încă se întreabă cum au apărut. Pe rețelele sociale au fost distribuite filmări care par să arate lumini strălucitoare pe cer, înainte de cutremur, scrie Science Alert.

În urma cutremurului care a lovit vineri Marocul, cel puțin 2.900 de persoane au murit și aproximativ 5.500 sunt rănite.

Despre luminile care ar fi apărut pe cer, experții cred că ar fi vorba despre un fenomen cunoscut sub numele de „lumini de cutremur”. Nimeni nu știe sigur dacă există „lumini de cutremur” sau ce anume le provoacă. Cu toate acestea, dacă se dovedește că acestea sunt legate de o activitate seismică puternică, unii oameni de știință speră că ar putea fi folosite pentru ca oamenii să afle din timp că se vor produce seisme.

Mult timp s-a crezut că „luminile de cutremur” sunt doar un mit. Există o mulțime de înregistrări care raportează explozii de lumină legate de cutremure, care datează de secole în urmă. În rapoarte se vorbește de la fulgerări strălucitoare de o secundă până la mingi de foc care se vedeau pe cer un minut, în diferite culori, conform The New York Times.

Deoarece cutremurele nu pot fi prezise, este imposibil de studiat sau de documentat aceste evenimente. Așa că oamenii de știință au fost nevoiți să se bazeze pe relatările oamenilor – care de cele mai multe ori sunt subiective.

„Oamenii și-au pus dintotdeauna întrebări în legătură cu ele”, a declarat Karen Daniels, fizician la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, pentru The New York Times. „Este unul dintre acele mistere care nu are încă o explicație clară”.

Din această cauză, luminile de cutremur fuseseră considerate a fi un mit. Dar odată cu apariția camerelor de securitate și a telefoanelor mobile, tot mai multe filmări au apărut. Astfel de lumini misterioase au fost observate și filmate înainte de cutremurul din 2021 din Mexic. De asemenea, astfel de lumini au apărut în estul Japoniei înainte de un cutremur din 2022, a raportat The Guardian la acea vreme.

Acum, tot mi multe dovezi arată că aceste lumini chiar apar, iar uneori asta se întâmplă înainte de cutremure. Întrebarea care rămâne este însă: ce se întâmplă?

Geofizicianul Friedemann Freund de la Institutul SETI a redactat un document în baza a 65 de rapoarte despre potențiale „lumini de cutremur” colectate începând cu anii 1600. El crede că luminile de cutremur ar putea fi o formă elaborată de electricitate statică. Din cauza fricțiunii plăcile tectonice, a spus el pentru The Washington Post, s-ar putea crea suficient curent pentru a produce o descărcare electrică, ceea ce ar explica apariția luminilor strălucitoare.

Oamenii de știință au păreri împărțite cu privire la această explicație. Karen Daniels a spus pentru The Times că nu este de acord cu teoria. Și US Geological Survey (USGS) este precaut cu privire la interpretarea acestui fenomen. „Geofizicienii au păreri diferite cu privire la rapoartele individuale privind luminile neobișnuite care apar în apropierea orei și a epicentrului unui cutremur, care sunt numite lumini de cutremur”, scrie pe site-ul USGS.

Există și alte explicații posibile pentru aceste apariția luminilor. Una dintre ele este legată de electricitatea produsă din cauza faptului că vibrațiile din pământ agită firele de înaltă tensiune.

Editor : Georgiana Marina