Manevră provocatoare a unui bombardier rusesc în timpul exercițiului NATO din Norvegia. „Este prima oară când îl vedem cu ochiul liber”

Un avion rusesc de patrulare maritimă strategică şi de luptă antisubmarin Tupolev-142 a survolat la o distanţă foarte mică nava USS Mount Whitney în largul Norvegiei, în timp ce NATO desfăşoară în regatul scandinav cel mai amplu exerciţiu militar defensiv al său după încheierea Războiului rece, relatează duminică portalul specializat pe probleme militare 45enord.ca, transmite Agerpres.

Potrivit Radio Svoboda, este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când un Tu-142 s-a apropiat la o distanţă atât de mică de o navă amiral (străină).

Echipajul multinaţional de pe USS Mount Whitney, nava amiral la exerciţiul aliat Trident Juncture-18, îşi făcea tocmai o fotografie de grup pe puntea vasului, în largul Norvegiei, când un Tupolev-142, datând din perioada sovietică, a apărut la tribord (bordul drept al navei).



„Acesta este un avion de patrulare maritimă pe distanţe lungi", a explicat marina americană după acest episod, produs la 2 noiembrie, dar despre care s-a aflat abia sâmbătă. „Nu este prima dată când vedem unul, dar este pentru prima oară când l-am văzut cu ochiul liber", a declarat un responsabil american, referindu-se la avionul rusesc.



De la începutul exerciţiului Trident Juncture, la 25 octombrie în Norvegia, Kremlinul a încercat să îşi arate nemulţumirea faţă de aceste manevre, cele mai ample efectuate de Alianţa Nord-Atlantică de la încheierea Războiului rece, denunţând că acestea au loc în apropierea frontierelor sale.



Rusia, care a catalogat acest exerciţiu drept „antirusesc", a avertizat că va exista o „ripostă", iar survolul neaşteptat al avionului Tu-142, utilizat şi în scopuri de recunoaştere, pare să facă parte din răspunsul Mosovei.

USS Mount Whitney

Deşi USS Mount Whitney (nava comandant a Flotei a VI-a americane din Marea Mediterană), este a treia navă cea mai veche a Marinei SUA, dar după o serie de lucrări de modernizare, ea a fost dotată cu echipamente noi de telecomunicaţii, ceea ce o face, probabil, deosebit de interesantă în ochii ruşilor, consideră unii experţi.



Potrivit Ministerului Apărării rus, de fapt, două avioane Tupolev TU-142 au efectuat un „zbor planificat" de peste 12 ore la 2 noiembrie.



„Toate zborurile aparatelor aviaţiei maritime ruse sunt efectuate strict în conformitate cu regulile internaţionale de utilizare a spaţiului aerian şi nu încalcă niciodată frontierele altor state", a subliniat Ministerul Apărării al Rusiei, citat sâmbătă seara de agenţia de presă RIA Novosti.



De la Suedia la Turcia şi ţările baltice, mai multe state au semnalat în repetate rânduri încălcarea spaţiului lor aerian de către Rusia în ultimii ani, notează publicaţia menţionată.



Referitor la Trident Juncture-18, Rusia a anunţat că va efectua teste cu rachete în apele internaţionale ale Norvegiei în partea a doua a săptămânii, într-o zonă şi la o dată care se suprapun în mare parte exerciţiului NATO.



„Nu am văzut nimic care să arate ca un test de rachete sau nave, ori avioane care să poată efectua astfel de teste", afirmă Robert Aguilar, căpitan pe USS Mount Whitney.



Mesajul transmis de Moscova către NOTAM, o notificare oficiala a agenţiilor guvernamentale pentru a evita o zona din motive de securitate, lăsa să se înţeleagă că tirurile ruseşti urmau să aibă loc între 1 şi 3 noiembrie.



Dar nimic nu s-a produs, întărind convingerea militarilor occidentali că aceste proiecte au fost doar o „provocare" din partea Moscovei.



La bordul USS Mount Whitney, ofiţerii superiori reiterează linia oficiala a NATO şi susţin că nu îşi vor schimba planurile iniţiale. „Suntem pe mare, toată lumea are dreptul să fie aici. Suntem în apele internaţionale, într-un spaţiu aerian internaţional", afirmă amiralul britanic Guy Robinson, numărul doi al grupului operativ maritim. „Evident, urmărim îndeaproape. Dar tot ceea ce vedem în cursul acestui exerciţiu este că ei se comportă profesionist şi fără a prezenta vreun pericol", mai spune el.



La rândul său, generalul Jason Bohm, şeful forţelor infanteriei marine americane angajate în manevre, afirmă că „principala problemă pe care am avut-o în timpul exerciţiului a fost vremea nefavorabilă".



La exerciţiile NATO din Norvegia, care continuă până în data de 7 noiembrie, iau parte circa 50.000 de militari, 10.000 de vehicule şi peste 300 de avioane şi nave. Alianţa Nord-Atlantică îşi testează capacitatea de a respinge o ofensivă lansată împotriva unui stat membru de un potenţial agresor.

