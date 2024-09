A murit actorul Kris Kristofferson, cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul „A Star Is Born". Artistul celebru avea 88 de ani

Actorul şi starul american al muzicii country Kris Kristofferson, care a reprezentat o sursă de inspiraţie pentru Bob Dylan şi care a jucat în mai multe producţii cinematografice, inclusiv în filmul celebru „A star is born” din anul 1976, alături de Barbra Streisand, a murit sâmbătă la vârsta de 88 de ani, a anunţat duminică familia sa, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Kris Kristofferson a murit împăcat sâmbătă în reşedinţa sa" din Hawaii, au declarat rudele artistului american pe pagina sa de Facebook. „Când veţi vedea un curcubeu, să ştiţi că este el care ne zâmbeşte tuturor", au adăugat ei.

Premiat cu un Glob de Aur în 1976 pentru rolul interpretat alături de Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born", Kris Kristofferson s-a remarcat şi în alte lungmetraje de succes, precum „Pat Garrett and Billy the Kid" (1973) şi „Alice Doesn't Live Here Anymore" (1974).

Autor al un cântece devenite clasice, cum ar fi „Sunday Mornin' Comin' Down" (1969) şi „Me and Bobby McGee" (1970) - preluat şi de Janis Joplin -, Kris Kristofferson a fost un autor, compozitor şi interpret de prim rang al muzicii country, precum Johnny Cash, Waylon Jennings şi Willie Nelson, formând alături de cel din urmă grupul The Highwaymen.

Recompensat cu mai multe premii Gammy, a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1985 şi în Country Music Hall of Fame în 2004.

Născut pe 22 iunie 1936 în Brownsville, un oraş din statul Texas, Kris Kristofferson a urmat iniţial o carieră militară, la fel ca tatăl său, înainte să se stabilească în Nashville, „Mecca muzicii country", unde a compus single-ul „Sunday Mornin' Comin' Down" pentru Johnny Cash.

„Există un Nashville înainte de Kris şi un Nashville de după Kris. Pentru că el a schimbat totul", a declarat Bob Dylan, citat de site-ul lui Kris Kristofferson.

Starul american, un cântăreţ cu o voce gravă care a avut o viaţă întreagă o pasiune pentru textele poetului englez William Blake, a continuat să cânte în mod regulat pe scenă până la retragerea sa artistică la vârsta de 84 de ani, în 2021.

