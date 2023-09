A murit Jimmy Buffett. Cântăreţul şi compozitorul american avea 76 de ani

Cântăreţul şi compozitorul american Jimmy Buffett, a cărui muzică a generat un imperiu profitabil, a murit vineri. El avea 76 de ani. Cauza decesului nu a fost anunţată, scrie Variety, preluată de News.ro.

Moartea lui Buffett a fost confirmată printr-o declaraţie pe site-ul său oficial: „Jimmy a murit liniştit în noaptea de 1 septembrie, înconjurat de familie, prieteni, muzică şi câini. Şi-a trăit viaţa ca pe un cântec până la ultima suflare şi va fi regretat peste măsură de atât de mulţi".

De-a lungul unei cariere profesionale de 50 de ani, Buffett a adunat doar un singur hit pop de top 10: „Margaritaville”", un cântec cu marimba şi tequila, care a ajuns pe locul 8 în topurile naţionale.

Activ în studio timp de cinci decenii, a lansat patru albume de platină şi opt albume de studio de aur; compilaţia de hituri „Songs You Know by Heart” din 1985 a fost certificată pentru vânzări de 7 milioane de exemplare, în timp ce box setul „Boats, Beaches, Bars & Ballads” din 1992 a înregistrat 4 milioane de unităţi.

De la începutul anilor '90, după ce s-a impus la ABC şi MCA Records, Buffett şi-a lansat muzica în mod antreprenorial prin intermediul firmelor sale Margaritaville şi Mailboat.

Scriind despre „Margaritaville” la 40 de ani de la lansarea cântecului în 2017, Forbes a declarat că acesta „s-a transformat într-un brand global de lifestyle care are în prezent peste 4,8 miliarde de dolari în curs de dezvoltare şi înregistrează vânzări anuale de 1,5 miliarde de dolari la nivelul întregului sistem. Anul acesta, Margaritaville Holdings a anunţat un parteneriat cu Minto Communities pentru a dezvolta Latitude Margaritaville”.

Revista de afaceri a precizat că mărcile licenţiate ale interpretului includ îmbrăcăminte şi încălţăminte, magazine de vânzare cu amănuntul, restaurante, destinaţii de staţiune, săli de jocuri şi chiar o linie de bere marca Margaritaville, LandShark Lager, care a fost proiectată să vândă aproximativ 3,6 milioane de cutii în primul an de disponibilitate.

Buffett a avut succes ca scriitor: romanele sale „Tales from Margaritaville” şi „Where is Joe Merchant?” şi cartea de memorii „A Pirate Looks at Fifty” au ajuns toate pe locul 1 în topul celor mai bine vândute cărţi din New York Times. A fost, de asemenea, activ în film şi televiziune, scriind coloane sonore şi apărând ca actor cameo, cel mai recent în comedia „The Beach Bum” (2019) a lui Harmony Korine.

