Jandarmeria Română îi răspunde lui Gheboasă: „Noi nu aplicăm sancţiuni discriminatorii”

Jandarmeria Română îi răspunde trapperului Gabriel Gavril, cunoscut sub numele de scenă Gheboasă, după ce artistul a spus că a primit amenda de 1.000 de lei de la Jandarmeria din Cluj „pe ochi frumoși”, după concertul său de la UNTOLD. „Nu aplicăm sancţiuni discriminatorii”, transmite instituția.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la sancţiunea aplicată astăzi de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca, facem precizarea că Jandarmeria Română nu aplică sancţiuni discriminatorii pe criterii sociale, etnice, religioase sau de orice altă natură. Toate acţiunile noastre sunt ghidate de principiile imparţialităţii, echităţii şi respectului pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor", se afirmă în comunicatul de presă transmis de Jandarmeria Română.

De asemenea, sursa citată menţionează că "Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca va continua să analizeze imaginile din timpul festivalului şi acolo unde se vor constata fapte antisociale, vor fi aplicate sancţiuni conform legii, într-o manieră echitabilă şi nediscriminatorie".

Reacţia Jandarmeriei Române vine după ce, într-un video postat pe reţelele sociale, cântăreţul Gheboasa afirmă că a fost amendat de jandarmii clujeni „pe ochi frumoşi”, el fiind „ţigan” şi singurul aparţinând acestei etnii care a cântat pe scena de la Untold. El a adăugat că această amendă i-a fost aplicată în condiţiile în care nicio instituţie a statului nu a reacţionat până acum faţă de injuriile rasiste care îi sunt aduse constant lui pe reţelele sociale de către diverse persoane şi că i se pare „revoltător” că i-a fost făcută reclamaţie la Consiliul de Combatere a Discriminării de către jandarmii clujeni pentru piesa „Dă-i ţiganca”. Cântăreţul a mai afirmat că nu va plăti amenda şi că o va contesta în instanţă.

„Am primit amendă 1.000 de lei din partea Jandarmeriei de la Cluj, având în vedere faptul că, acolo, pe scena hip hop, au mai cântat și alți artiști care au avut versuri poate mai rele, poate la fel de rele ca ale mele, cu aceleași conotații sexuale. Cum să fac eu rasism, cum să nu suport eu țiganii? Eu iubesc țiganii, îi reprezint. Cum să spună că eu cânt împotriva țiganilor, împotriva romilor?

Eu sunt singurul «black skin» (piele neagră - n.red) care a cântat acolo, sunt singurul țigan și nu au avut motiv să se ia de mine, dar Jandarmeria mi-a dat amendă pe ochi frumoși. Ei nu văd ce se întâmplă în comentarii pe Facebook, acolo unde toată lumea mă înjură, acolo este cel mai mare rasism la adresa mea. Sunt cuvinte jignitoare aduse la adresa mea de persoane puțin mai în vârstă, care nu mă cunosc. Asta se numește ură de rasă la adresa mea.

Mi-au făcut plângere la Consiliul de Combatere a Discriminării pentru piesa «Dă-i țiganca», pe care am cântat-o la Untold. E posibil așa ceva?! Mi se pare revoltător ca doar eu să primesc amendă 1.000 de lei, pe care, bineînțeles, nu o s-o plătesc. O să merg în instanță. Deja am și un avocat”, a spus Gabriel Gavriș într-un video pe TikTok.

Jandarmeria Cluj anunţă că, după apariţia controverselor legate de concertul susţinut de Gheboasă la festivalul Untold, s-a autosesizat şi l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora. De asemenea, a fost sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

