A murit Kofi Annan, fost secretar general al ONU

Kofi Annan, secretar general al ONU în perioada 1997-2007 și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a decedat la vârsta de 80 de ani, scrie The Guardian.

Născut în Ghana, pe 8 April 1938, a fost primul oficial ONU care a avansat în ierarhia organizației până la funcția de secretar general, adaugă sursa citată. Era căsătorit și avea trei copii.

„Astăzi deplângem moartea unui om minunat, un lider şi un vizionar: fostul secretar general al ONU, Kofi Annan. O viaţă trăită bine. O viaţă care merită celebrată”, a transmis, pe Twitter, agenţia pentru imigraţie a ONU.

A studiat la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Kumasi şi a făcut studii de economie în cadrul Colegiului Macalester din SUA, în 1961. De asemenea, în perioada 1961-1962, a urmat studii de economie la Institutul universitar de înalte studii internaţionale din Geneva. A obţinut un masterat în management în cadrul Massachusetts Institute of Technology (1971-1972), reamintește Agerpres.



S-a alăturat în 1962 Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ofiţer pentru chestiuni administrative şi buget în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Geneva. A lucrat apoi la Addis Ababa în cadrul Comisiei Economice pentru Africa, a Forţei de urgenţă a ONU în Ismailia (UNEF II), la Geneva în cadrul Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiaţi şi în câteva poziţii cu statut special la New York în cadrul unor departamente care vizau resursele umane (1987-1990), buget şi finanţe (1990-1992) şi menţinere a păcii (martie 1992 - decembrie 1996), potrivit https://www.nobelprize.org.



Înainte de a fi ales secretar general al ONU a fost numit în funcţia de subsecretar general pentru menţinerea păcii. Din această funcţie a contribuit în 1990 la repatrierea din Irak a peste 900 de angajaţi ai unor organizaţii şi companii internaţionale şi a altor cetăţeni non-irakieni.



A fost reprezentant special al secretarului general al ONU pentru fosta Iugoslavie (noiembrie 1995- martie 1996).



În perioada ianuarie 1997-decembrie 2006 a fost cel de-al şaptelea secretar general al ONU. Unul dintre obiectivele sale majore în calitate de secretar general al ONU a fost implementarea unui program amplu de reformă al Naţiunilor Unite prin care a încercat să revitalizeze organizaţia şi să facă sistemul ONU mai eficient. A fost un susţinător constant al drepturilor omului, al statului de drept, al Africii, încercând totodată să aducă organizaţia mai aproape de publicul larg, de sectorul privat şi de alţi parteneri internaţionali, indică http://www.kofiannanfoundation.org.



În 1998 a ajutat la tranziţia către o guvernare civilă în Nigeria şi a vizitat Irakul pentru a debloca impasul diplomatic între regimul de la Bagdad şi Consiliul de Securitate al ONU privind inspecţiile ONU în materie de armament şi alte chestiuni conexe vizate de rezoluţiile ONU.



Iniţiativa Compactă Globală, lansată în 1999, a devenit unul dintre instrumentele cele mai solide pentru promovarea responsabilităţii sociale corporative.



Se implică în 1999 la rezolvarea diferendului dintre Libia şi Consiliul de Securitate şi cere totodată implicarea unui răspuns internaţional faţă de violenţele din Timorul de Est.



Kofi Annan se implică în 2000 în demersurile pentru retragerea Israelului din Liban şi în 2006 contribuie la încetarea ostilităţilor între Israel şi Hezbollah.



În aprilie 2000, a emis un raport privind rolul Naţiunilor Unite în secolul 21, subliniind necesitatea unui set de acţiuni pentru reducerea sărăciei şi inegalităţii sociale, pentru îmbunătăţirea educaţiei, eliminarea HIV/SIDA, protecţia mediului şi protejarea oamenilor de diferitele forme de violenţă. Acest raport a stat la baza Declaraţiei Mileniului adoptată de liderii statelor membre ONU care au luat parte la summitul ONU din luna septembrie a aceluiaşi an, indică https://www.nobelprize.org.



Din momentul escaladării violenţelor în septembrie 2000 între palestinieni şi israelieni, Kofi Annan s-a implicat încurajând ambele tabere să rezolve disputele prin negocieri de pace având la bază rezoluţiile Consiliului de Securitate precum şi principiul ''pământ pentru pace'', potrivit aceleiaşi surse.



În 2005 a cerut statelor membre înfiinţarea a două noi organisme interguvernamentale: Comisia de construcţie a păcii şi Consiliul pentru drepturile Omului.



A mediat în 2006 disputa dintre Camerun şi Nigeria privind peninsula Bakassi.



Annan a jucat un rol proeminent în crearea Fondului Global pentru lupta împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei şi a malariei, în adoptarea primei strategii a ONU pentru combaterea terorismului şi în ce priveşte acceptarea de către statele membre a responsabilităţii de a proteja oamenii faţă de genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii.



În 2007 a lansat Fundaţia Kofi Annan cu rolul de a mobiliza lideri din diferite sectoare de activitate pentru a furniza management de calitate în slujba societăţii. În 2013 pune bazele Comisiei Africa de Vest privind drogurile, o modalitate de răspuns la adresa traficului de stupefiante şi impactul acestuia asupra securităţii, guvernării şi sănătăţii publice, conform http://www.kofiannanfoundation.org.



Pentru demersurile sale în slujba protecţiei drepturilor omului şi pentru revitalizarea ONU a primit la 10 decembrie 2001 la Oslo premiul Nobel pentru Pace.



În 2012 a fost publicată cartea sa de memorii ''Interventions: A Life in War and Peace''. Este rector al Universităţii din Ghana şi membru onorific al altor universităţi din întreaga lume. Este căsătorit cu Nane şi au împreună trei copii, potrivit site-ului oficial al Fundaţiei Kofi Annan.

