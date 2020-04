Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne și compozitor recompensat cu Grammy și Emmy, a murit la 52 de ani de coronavirus

Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne, dar cunoscut și pentru munca sa de compozitor, recompensată cu numeroase premii, a murit la 52 de ani după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, informează The Guardian.

Schlesinger a murit miercuri dimineață, potrivit revistei Variety. Un comunicat lansat de familia sa anunță că acesta se afla în spital, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Adam Schlesinger era chitarist și compozitor al trupei Fountains of Wayne, formată în 1995 și denumită după un magazin de ornamente pentru exterior din statul american New Jersey.

În cariera sa, Adam Schlesinger a fost nominalizat la premiile Oscar, Globurile de Aur, Tony, Grammy și Emmy. A câștigat un premiu Grammy în 2009 și trei premii Emmy, ultimul în 2019.

În 1997 a fost nominalizat la premiile Oscar pentru versurile melodiei That Thing You Do!, apărută în filmul cu același nume regizat de Tom Hanks.

