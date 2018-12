Adevărul din spatele fotografiei nud de pe Marea Piramidă din Giza. Prima reacție a tânărului

O fotografie cu un cuplu care pare să facă sex pe Marea Piramidă din Egipt a stârnit reacții aprinse și inclusiv a declanșat o anchetă a autorităților egiptene. Fotograful Andreas Hvid, un danez în vârstă de 23 de ani, a acordat un interviu în care a vorbit despre criticile care i se aduc pentru gestul său.

„Am visat mulți ani să urc pe Marea Piramidă. Ideea de a face un pictorial nud îmi venise de mai mult timp. Am petrecut un timp în Cairo, încercând să ne dăm seama cum putem urca pe piramidă. Când, în sfârșit, am încercat, am fost opriți de paznici, care ne-au dus la secția de poliție și ne-au interogat, apoi am fost eliberați. Eram obsedat să fac acest proiect, așa că am contactat mai multe modele din Danemarca, pentru că mi se părea o idee interesantă. Am avut noroc să găsesc o fată dispusă să vină de pe o zi pe alta la Cairo”, a declarat Andreas Hvid, într-un interviu acordat publicației Ekstrabladet.

Danezul spune că își dorea de mult timp să facă un pictorial nud pe piramidă, dar prima dată când a încercat să urce, a fost oprit de poliție și dus la secție. El a contactat apoi mai multe modele din Danemarca, iar o tânără s-a oferit să meargă la Cairo.

Cei doi au încercat să urce din nou pe Marea Piramidă, mult mai atenți la pază, apoi au așteptat ca toți vizitatorii să plece. Urcarea le-a luat 25 de minute, iar fotograful a filmat întreaga aventură. El a precizat însă că este vorba doar despre un pictorial și că nu a întreținut relații sexuale cu tânăra pe Piramidă.

„Nu am făcut sex. Este a doua oară când am apărut dezbrăcat într-o fotografie”, a mai spus el.

Însă imaginea a stârnit critici aprinse nu numai în Egipt, ci și în Danemarca. Fotograful a fost acuzat de lipsă de respect față de o altă cultură, de încălcarea legilor unei țări, dar și de faptul că a comis un astfel de gest în țara în care o actriță riscă 5 ani de închisoare pentru că a purtat o rochie considerată prea provocatoare.

Autoritățile egiptene au declarat că gestul fotografului încalcă principiile „moralității publice” și au demarat o investigație.

În Egipt, cei care sunt condamnaţi pentru acte indecente comise în public primesc până la 1 an de închisoare şi amendă.

